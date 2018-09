Selbst die Städte des Landkreises Dillingen kennenlernen

Osterbuch

Wem gehören die Uhr und das Läutwerk der Osterbucher Kirche?

In Osterbuch steht die Außen- und Innensanierung der Pfarrkirche St. Michael an. Ein Zuschussantrag erstaunt die Laugnaer Räte. In Zeiten mit eigenem Bürgermeister arbeiteten Gemeinde und Kirche einst eng zusammen.