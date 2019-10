vor 12 Min.

Senioren-Gemeinschaft unter den „Helden des Alltags“

Der Bezirk Schwaben hat seinen Preis „Miteinander“ vergeben. Die Wertinger Initiative für ältere Menschen gilt als beispielhaft

Als „Helden des Alltags“ bezeichnete Bezirkstagspräsident Martin Sailer bei der Vergabe des Preises „Miteinander“ durch den Bezirk Schwaben die vielen ehrenamtlichen Menschen in der Region, die sich im Sozialbereich für andere einsetzen. „Wir zeichnen mit unserem Preis seit 2009 Gruppen und Einzelpersönlichkeiten aus, die sich nachhaltig und auch in besonders innovativer Weise für andere engagieren“, so der Bezirkstagspräsident. „Unser Dank gilt jedoch allen, die sich mit ihrer freien Zeit, mit ihrem Wissen, vor allem aber mit Herzblut und Empathie ehrenamtlich einbringen.“

Mit dem ersten Platz, der mit einem Preisgeld von 3000 Euro ausgestattet ist, wurde diesmal die SeniorenGemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen ausgezeichnet (WZ berichtete auf der Bayernseite). Der erst vor sechs Jahren gegründete Verein zählt inzwischen schon rund 360 Mitglieder, davon sind ein Drittel im Sinne des Vereinszwecks Aktive, die den Vereinsmitgliedern, die Unterstützung brauchen, tatkräftig zur Seite stehen. Das Vereinsprinzip ist so einfach wie lebenspraktisch: Rüstige Senioren unterstützen andere Senioren, die Hilfe brauchen, um möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können.

Das reicht vom Fahrservice beispielsweise zum Arzt oder Apotheker über die Wohnungsreinigung bis hin zu Gartenarbeiten. „In Zeiten, in denen die demographische Entwicklung die Gesellschaft vor sozialpolitische Herausforderungen stellt, ist dies ein Leuchtturmprojekt, das vorbildhaft zeigt, wie man sich ehrenamtlich und praktisch im Alter unterstützen kann“, betonte Bezirksrätin Christine Rietzler. Die Pflegebeauftragte des Schwäbischen Bezirkstags bildete mit Kerstin Asmussen von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Schwaben, mit Gertrud Kreutmayr, Leiterin der Sozialverwaltung des Bezirks und Bezirksrat Volkmar Thumser, Inklusionsbeauftragter des Bezirkstags, die Jury.

Unter dem Motto „Senioren helfen Senioren – sorglos daheim!“ werde also ganz konkrete Nachbarschaftshilfe geleistet, so Rietzler in ihrer Laudatio. Inzwischen habe sich das Dienstleistungsangebot der SeniorenGemeinschaft, die auch über eine werktäglich besetzte Geschäftsstelle mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin verfüge, stetig weiterentwickelt. Bei den regelmäßigen Mitgliedertreffen werden Vorträge zu aktuellen Themen mit fachkundigen Referenten angeboten, es gibt ein Weiterbildungsprogramm für Senioren und die Infopost „SpätLese“. Der Verein versorgt mit der Stadt Wertingen und der Gemeinde Buttenwiesen rund ein Fünftel des Landkreises Dillingen mit seinen Angeboten der nachbarschaftlichen Seniorenhilfe.

Die gute Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen und partnerschaftliche Zusammenarbeit zeige sich auch am Einsatz für eine „barrierefreie Kommune“. Senioren, Menschen mit Behinderung, junge Mütter und Familien arbeiten dabei Hand in Hand zusammen.

Über den mit 1500 Euro dotieren zweiten Preis konnte sich der Verein „einsmehr“ aus Augsburg freuen, der aus einer Selbsthilfegruppe für Familien mit einem Angehörigen mit Down-Syndrom entstand. Mit dem dritten Platz (750 Euro) wurde Elisabeth Strauß aus Nördlingen gewürdigt. Unter anderem nahm Elisabeth Strauß jahrzehntelang Pflegekinder bei sich auf und engagiert sich bis heute für andere Menschen.

Neben dem Ehrenamt wird zudem vom Bezirk Schwaben ein hauptamtliches „Best-Practice-Projekt“ hervorgehoben. Bezirksrat Volkmar Thumser übergab die Auszeichnung an Michael Matzner und Michael Schey aus dem Landkreis Augsburg, die seit 2015 mit ihrem Angebot der „Mattenpädagogik“ an Kindergärten und Schulen tätig sind.

„Man hat den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft Empathie und Hilfsbereitschaft im Alltag zurückgehen, der Ton rauer wird und der Egoismus steigt“, betonte Bezirkstagspräsident Martin Sailer gegenüber allen Ehrenamtlichen, die zum festlichen Empfang gekommen waren. „Dem gegenüber stehen aber die Menschen in unserer Bevölkerung, die sich mit ihrer Zeit, mit ihrem Wissen, oft auch mit ihrem eigenen Geld für andere und unsere Gemeinschaft einsetzen – und diese gilt es hervorzuheben, als Vorbilder und als Helden des Alltags.“ (pm)

