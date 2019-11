vor 57 Min.

Senioren in der Dorfkapelle

Zusamaltheimer fahren nach Hettlingen

Die Senior(inn)en der Pfarrei Zusamaltheim treffen sich am Dienstag, 5. November, um 13.15 Uhr am Gemeindehaus in Zusamaltheim. Dort werden Fahrgemeinschaften zur Fahrt nach Hettlingen gebildet. Abfahrt ist um 13.20 Uhr. Auf dem Programm stehen die Besichtigung der Hettlinger Dorfkapelle und anschließend Kaffee und Kuchen im Schützenheim, sowie ein kleiner Rückblick über die Geschichte der Hettlinger Kapelle. (pm)

