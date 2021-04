vor 33 Min.

„Sicherheit gelingt nur auf Kosten der Freiheit und Lebensfreude“

Plus Die Buttenwiesener Psychotherapeutin Elvira Braun zeigt auf, woher unsere Ängste kommen, was sie mit uns machen, wo sie sinnvoll und wie sie womöglich zu überwinden sind.

Von Birgit Alexandra Hassan

Angst – wer kennt sie nicht? Die Psychotherapeutin Elvira Braun (64) kennt sie in vielen Varianten bei ihren Patienten, von der Angst vor Krankheit bis zur Angst vor allem. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt sie, wie jede(r) Einzelne Angst in Alltagssituationen ausmachen und damit umgehen kann. Denn Angst an sich hat durchaus ihre Berechtigung.

