Sie helfen Gehörlosen in Afrika ins Leben

Die malawischen Gäste (vorne, von links) Alickson Darlie Namacha, Modester Ester Cecilia Jere, Schwester Melia Brown, Richard Mponda Lungu und Remie Edwin Taimu Chikwenga wollen Bayern kennen lernen. Am 28. Juni wollen sie außerdem bei einem Gesprächsabend in Wertingen über ihr Land informieren.

Fünf Gäste aus Malawi wollen von Wertingen aus in Bayern Erfahrungen sammeln und Ideen mit nach hause nehmen. Außerdem wollen sie von ihrem Leben berichten, dass sich drastisch von unserem unterscheidet.

Von Benjamin Reif

Der erste Flug nach Europa steckt den fünf Gästen aus Malawi noch merklich in den Knochen, als sie am Freitag von Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier im Rathaus empfangen werden. Die Gäste aus dem armen afrikanischen Land haben sich auf die Reise begeben, um von ihrer Arbeit zu berichten und sich mit deutschen Lehrern auszutauschen. Denn alle Mitglieder der fünfköpfigen Delegation – Richard Mponda Lungu, Melia Brown, Modester Ester Cecilia Jere, Alickson Darlie Namacha und Remie Edwin Taimu Chikwenga – arbeiten in Malawi in der Ausbildung von Gehörlosen. Dafür gibt es dort die „Mountain View“-Schule, an der laut der Leiterin Modester Ester Cecilia Jere zur Zeit 155 Schüler unterrichtet werden.

Zwölf Stunden ging der Flug, nonstop vom südafrikanischen Johannisburg nach Frankfurt. Danach folgte eine kurze, aber erholsame Nacht, wie die Gäste lächelnd berichten. Die zwei Frauen und drei Männer schlafen jetzt nicht in Hotels, sondern kommen bei Mitgliedern des „Freundeskreises Sunganani“ unter. Dieser hatte sich vor zwölf Jahren in der Zusamstadt gegründet, nachdem die Wertingerin Barbara Lienert ein Jahr in Malawi verbracht hatte und dort die Mountain View-Schule kennenlernte. Um das Projekt dauerhaft von Wertingen aus zu unterstützen, gründete sich der Freundeskreis, dem Gotthart Lienert vorsteht.

Von Malawi nach Wertingen

Beim Besuch im Rathaus wird schnell deutlich, in welch unterschiedlichen Welten die Besucher und ihre Gastgeber leben. Die Schulleiterin Jere erzählt, dass es immer wieder vorkommt, dass Kinder nicht mehr zur Schule erscheinen. Oft, weil sie Geld für die Familie verdienen müssen. Oder weil der Weg zur Schule nicht mehr bewältigt werden kann. Schulbusse gibt es in Malawi nicht. Oft gibt es nicht einmal richtige Straßen, nur Trampelpfade und Feldwege. Der Schule fehlten zudem oft geeignete Lehrer, sagt Jere weiter.

Deshalb war es für Schwester Melia Brown erstaunlich, dass neben der Autobahn überhaupt keine Menschen zu Fuß unterwegs waren, sagt Barbara Lienert. Sie freut sich, ihre alten Bekannten wieder zu treffen. Sie war die erste Freiwillige von außerhalb, die in der Schule mitgeholfen hatte.

Sie und Schwester Beate aus Dillingen agieren während des Besuchs der Gäste aus Malawi als Dolmetscher. Die Gespräche werden auf Englishc gehalten, obwohl Barbara Lienert sogar Chichewa, die Sprache Malawis, beherrscht.

In der Mountain View-Schule lernen Gehörlose auch Grundlagen der Berufe Schneiderei, Schreinerei und das Blechschmiedehandwerk. Doch aller Bemühungen zum Trotz haben sie es anschließend auf dem Arbeitsmarkt Malawis oft schwer, sagt Schulleiterin Jere.

Auf ihrer zehntägigen Reise wollen die fünf Gäste nun einiges lernen über die deutsche Herangehensweise an die Arbeit mit Gehörlosen und deren Integration auf dem Arbeitsmarkt. Dafür werden sie unter anderem auch nach Augsburg und München fahren.

Durch die Reise den Horizont erweitern

Die Reise ist mit erheblichem Aufwand und beachtlkichen Kosten verbunden, wie es von Seiten des Freundeskreises Sunganani heißt. Doch sei dieser Aufwand gerechtfertigt. Denn die Malawier werden auf ihrer Tour viele Eindrücke aus erster Hand aus Afrika vermitteln, die sonst hierzulande so kaum zu bekommen sind. Unter anderem stehen Besuche in der Realschule Höchstädt und der Wertinger Montessori-Schule auf dem Programm.

In Wertingen treffen sie gleich anach der Begrüßung im Rathaus mit dem Apotheker Reinhard Stuhler zusammen, der für die Schule 2000 Euro gespendet hat. Danach geht es in den Weltladen, wo sie von Anton Stegmair erwartet werden. Dieser erzählt ihnen vom Konzept des Fairen Handels, das in Wertingen stark vorangetrieben wird. Die Gäste kennen den Begriff „Fair Trade“ noch nicht, sind aber sehr angetan von den Ausführungen Stegmairs.

Der Weltladen gefällt den Gästen aus Malawi

Die Produktpalette im Weltladen ist zwar groß, doch Waren aus Malawi sind doch eine Seltenheit. Barbara Lienert hatte sich nach ihrem Jahr in Malawi im Weltladen umgesehen und jedes produkt unter die Lupe genommen, ob es nicht aus Malawi stamme. Nur bei einem wurde sie damals fündig: Erdnüsse. Bei einem erneuten Besuch fand sie dann zufällig ein Schuld mitten in Malawi. „Da müssen diese Erdnüsse herkommen“, dachte sich die junge Frau.

Bis jetzt ist das internationalste Produkt aus Malawi jedoch Tabak – laut Gotthart Lienert befindet sich etwa in jeder dritten Zigarette weltweit Tabak aus dem afrikanischen Land. Oft müpssten auch Kinder bei der Ernte mithelfen.

Soplche eindrücke aus erster Hand wollen die Gästze aus Malawi bei einem Vortragsabend im Atrium der Wertinger Anton-Rauch-realschule am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr jedem interessierten Besucher vermitteln. Der Gesprächsabend wird mit vielen Bildern unterlegt sein. Bis dahin werden die fünf Afrikaner auch noch genügend Eindrücke aus Bayern sammeln – trotz des straffen Pensums sollen auch ein paar Sehenswürdigkeiten besucht werden.

