Sie ist die älteste Wertingerin

Theresia Höchstädter feiert im Seniorenheim St. Klara ihren 103. Geburtstag

Seit einigen Jahren lebt die Wertingerin Theresia Höchstädter im Seniorenheim St. Klara in Wertingen und fühlt sich wohl dabei. Am vergangenen Mittwoch feierte die Seniorin nun ihren 103. Geburtstag. Sie ist damit die älteste Einwohnerin Wertingens.

1917 wurde Theresia Höchstädter in einem Haus in der Dillinger Straße geboren. Nach der Schule arbeitete die Wertingerin als Haushälterin in Augsburg. 1942 kehrte sie in die Zusamstadt zurück und arbeitete in dem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen mit, das ihre Familie betrieb.

Ihren Mann Josef heiratete Theresia Höchstädter im Jahr 1946. Mit ihm zog sie zwei Jahre später in die Klopfergasse um. Das Paar freute sich über die Geburt ihrer beiden Söhne. Heute gehören zu Theresia Höchstädters Familie noch drei Enkel und sechs Urenkel. Neben ihrer Familie gratulierten ihr Bürgermeister Willy Lehmeier, Heimleiter Günther Schneider und Stadtpfarrer Rupert Ostermayer. Die Jubilarin freute sich auch über die Glückwünsche von Ministerpräsident Markus Söder, Landrat Leo Schrell und des VdK-Ortsverbands Wertingen. (fk)

