Sie lernten das Gedächtnis der Stadt kennen

Wertinger Stadtarchiv und Heimatmuseum boten Praktikanten die Möglichkeit, sich mit der Archivarbeit der Stadt auseinanderzusetzen

Wertingen Im August besuchten zwei Praktikanten das Wertinger Stadtarchiv und Heimatmuseum. Für vier Wochen arbeitete Twain Stolz aus Frauenstetten mit, der im fünften Semester als Bachelor-Student der Kunst- und Kulturgeschichte in Augsburg tätig ist. Natalie Wipfler aus Nordendorf, im zweiten Semester Bachelor-Studentin der Geschichte mit Kunst- und Kulturgeschichte im Nebenfach, ebenso an der Uni Augsburg, begleitete eine Woche lang das Wirken im Heimatmuseum.

Beide absolvierten das Praktikum aus eigenem Interesse, wollten dabei eine lokale kulturelle Institution der Heimat kennenlernen und Einblick in die Museums- und Archivarbeit gewinnen. Dass dies gelang, bestätigen sie unisono. Überrascht waren die Studenten vor allem von der abwechslungsreichen Arbeit in Archiv und Museum, aber auch vom hohen Engagement des ehrenamtlichen Helferkreises.

Neben einer ausführlichen Einführung in die Archivarbeit durch Dr. Johannes Mordstein wurde den beiden ein umfangreicher Einblick in die Sammlung des Heimatmuseums ermöglicht. Erfahrungen sammeln konnten sie zudem beim Inventarisieren und bei der Provenienzforschung. Selbst beim Restaurieren durften sie sich unter Anleitung von Restaurator Jakob Huber in der Praxis versuchen.

Abschließend erklärt Twain Stolz nach vier Wochen Praktikum, dass ihm während dieser Zeit wirklich bewusst geworden sei, wie wichtig für die Region das Stadtarchiv als Gedächtnis der Stadt sei, ebenso wie das Heimatmuseum ein Spiegel der früheren Wertinger Alltagskultur sei. (pm)

