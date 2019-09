18:00 Uhr

Sie marschieren für die Kameraden im Ausland

Jedes Jahr marschieren Soldaten über 100 Kilometer, um Solidarität mit den im Ausland stationierten Kräften zu zeigen. Am Dienstag führte ihr Weg durch Wertingen.

Von Louisa Müller

„Verbundenheit gibt es bei diesem Marsch in allen Bereichen.“ So begrüßt Oberstleutnant Markus Krahl die Soldaten, die sich am gestrigen Dienstag für den diesjährigen „Marsch der Verbundenheit“ vor dem Wertinger Schloss versammelt haben. Über 100 Kilometer in acht Etappen marschieren die Teilnehmer jedes Jahr, um Solidarität mit den Soldaten im Einsatz und deren Familien zu zeigen.

„Verbundenheit gab es aber auch bei der Organisation, denn ohne die Zusammenarbeit von so vielen Engagierten wäre der Marsch sicher nicht zustande gekommen“, fährt Krahl fort.

Soldaten marschieren für ihre Kameraden im Ausland

Organisationsleiter war dieses Jahr Oberstabsfeldwebel der Reserve Werner Wölfel aus Donauwörth, der auch Kreisvorsitzender Nordschwaben des Reservistenverbandes ist. Unterstützt wurde er von acht Marschgruppenführern, die je eine Etappe übernehmen. Insgesamt hat das Organisationsteam den Marsch acht Monate geplant und vorbereitet. Nicht nur habe man sich die eigentlichen Routen planen müssen, sondern auch die Verpflegung und Unterkunft, sagt Wölfel. „Es sind Marschierende aus ganz Deutschland dabei, die können nicht nach jeder Etappe nach Hause fahren.“ Außerdem muss für jede Etappe eine Musikkapelle organisiert werden.

Jedes Jahr findet der Marsch in einem anderen bayerischen Bezirk statt. Diesmal ist Schwaben an der Reihe. Über eine Woche hinweg marschieren die Teilnehmer von Donauwörth nach Landsberg am Lech. Jede Etappe ist etwa 15 Kilometer lang, die Soldaten brechen nach den feierlichen Worten zur Strecke von Wertingen nach Welden auf, mit Zwischenstopps in Laugna und Emersacker. Mitlaufen kann jeder, auch Teilstrecken sind möglich. „Wir laufen in einem angenehmen Tempo und machen regelmäßig Pausen, damit jeder mithalten kann“, so Wölfel. An diesem Vormittag starten allerdings nur vereinzelt Zivilisten die Etappe an der Seite der Soldaten.

Eine bayerische Besonderheit

Es gibt viele sogenannte Dauermarschierende, die schon jahrelang regelmäßig mitlaufen. Einer davon ist Oberstleutnant der Reserve Johann Schmidt, der seit drei Jahren Marschbeauftragter des Reservistenverbandes ist. Schon seit dem ersten Marsch vor zehn Jahren ist er dabei. Am Anfang eher spontan für kurze Strecken, schon bald aber komplett. „Ich finde es sehr schön, zu sehen, wie viele mittlerweile dabei sind“, sagt Schmidt. „Bei den ersten Märschen wussten nur wenige davon, deshalb waren wir nur ein paar Leute. Aber mittlerweile sind wir regelmäßig um die 60 Marschierende.“ Etwa 20 davon gehen den ganzen Weg, die anderen wechseln von Etappe zu Etappe durch. Schmidt kommt aus Waldmünchen am Bayerischen Wald. „Vergangenes Jahr waren wir in Niederbayern, nächstes Jahr dann in Franken. So lernt man wirklich das ganze Bundesland kennen.“ Der Marsch der Verbundenheit ist eine bayerische Besonderheit, etwas Ähnliches gibt es in anderen Bundesländern nicht. „Sachsen hatte für zwei Jahre etwas Vergleichbares, aber das gibt es mittlerweile auch nicht mehr“, erklärt Schmidt.

Bei jeder Etappe wird ein etwa zwei Meter langes gelbes Band mitgeführt, auf dem alle Teilnehmer unterschreiben. Am Ende des Marsches wird dieses als Schleife an eine Kompanie im Einsatz übergeben.

Auch Bürgermeister Willy Lehmeier, der bei seiner Begrüßungsrede seine starke Verbundenheit ausdrückte, läuft mit und unterschreibt darauf. Peter Felser, Vize-Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, begleitet die Soldaten ebenfalls auf ihrem Marsch.

