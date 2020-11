vor 37 Min.

Sie treten aktiv für den Frieden ein

„Die Diskussion, ob der Volkstrauertag noch zeitgemäß ist, kann angesichts der Weltlage nur mit einem Ja beantwortet werden.“Die Gedenkrede zum Volkstrauertag hielt dieses Mal Bürgermeister Johann Gebele coronabedingt in den drei Kirchen der Gemeinde Laugna. Im Bild die Kranzniederlegung am Osterbucher Ehrenmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit: (von links) Bürgermeister Johann Gebele und die beiden Kriegervereinsvorsitzenden Ewald Heindl und Georg Keis jun.

Laugnas Bürgermeister Gebele hat eine klare Antwort auf die Frage, ob der Volkstrauertag noch zeitgemäß ist

Von Konrad Friedrich

Wegen der Corona-Pandemie fanden heuer zum Volkstrauertag keine Feiern an den Ehrenmalen der Gemeinde Laugna in Osterbuch und Modelshausen statt. Nach den Gottesdiensten hielt Bürgermeister Johann Gebele in den drei Pfarrkirchen die Ansprache. Auf Grund der Corona-Beschränkungen waren die Kränze am Ehrenmal vorher unter Ausschluss der Öffentlichkeit im kleinen Rahmen mit dem jeweiligen Kriegerverein niedergelegt worden.

Gebele sagte, dass das Gedenken des Volkstrauertags den Opfern der Kriege und der Gewaltherrschaft gewidmet sei. „Jedoch sollte uns dieser Tag auch in der Gegenwart zum Frieden mahnen“, betonte der Bürgermeister. 1920, also vor nunmehr genau hundert Jahren, wurde der Volkstrauertag als Gedenktag für die Opfer des Ersten Weltkrieges eingeführt. Auch in der Gegenwart werden Gebeles Worten zufolge in der ganzen Welt Kriege geführt. Der Rathauschef erinnerte an die jüngsten Anschläge in Österreich und Frankreich. „Die Diskussion, ob der Volkstrauertag noch zeitgemäß ist, kann angesichts der Weltlage nur mit einem Ja beantwortet werden.“

In diesem Jahr werde sozusagen einen Krieg gegen das Coronavirus geführt. Und mittlerweile gebe es Krawalle und heftigen Widerstand gegen viele Maßnahmen. Die gegenwärtige Entwicklung gibt laut Gebele durchaus Anlass zur Sorge. „Wir dürfen über Gewalt und Konflikten in unserem und anderen Ländern nicht wegschauen, als ginge es uns nichts an“, so der Bürgermeister. Verantwortung übernehmen und gemeinsam für den Frieden in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt einstehen, sei das Gebot der Stunde. „Wir können den Frieden nur bewahren, wenn wir aktiv für ihn eintreten“, sagte Gebele. Dem jeweiligen Kriegerverein dankte der Bürgermeister für die Pflege des Kriegerdenkmales.

