Sie war bekannt für ihre Limonade

Die Wertingerin Hannelore Müller starb mit 83 Jahren

Verstorben ist die Chefin der ehemaligen Limonadenherstellung, Hannelore Müller aus Wertingen. Sie wurde 83 Jahre alt.

Die Müller-Limonaden waren ein Begriff in Wertingen und Umgebung. Die Verstorbene wurde auf dem Wertinger Friedhof beigesetzt.

Die Firma existierte von 1934 bis 2003. Hannelores Vater Johann Müller übernahm 1934 die Limonadenherstellung von der Firma Pröller, die am Marktplatz 8 im Keller produzierte. 1935 wurde in der Laugnastraße 26 ein kleines Haus mit Werkstatt und Garage gebaut. Damit zog die Produktion um. Die Ehefrau Maria Müller übernahm die Limonadenherstellung von 1939 bis 1948, denn ihr Mann Johann musste in den Krieg beziehungsweise in Kriegsgefangenschaft. Während dieser Zeit war seine Ehefrau Maria mit einer Helferin für die Limonadenherstellung zuständig. 1968 starb Johann Müller.

Im Jahr darauf, nämlich 1969, übernahm dann die Tochter Hannelore das Geschäft, und die Limonade wurde bis 1989 selbst hergestellt. 2003 meldet Hannelore Müller das Geschäft ab. (fk) Bild-Repro: Friedrich