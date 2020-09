13:33 Uhr

Sieben-Hügel-Lauf bekommt eine neue Strecke

Plus Die Anmeldung ist bereits möglich. Beim Hobbylauf in Biberbach gibt es keine Zeitmessung.

Der traditionelle Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf wird stattfinden, da sind sich die Veranstalter sicher. Termin ist der 11. Oktober. Seit Anfang September kann man sich unter www.siebenhuegellauf.de anmelden.

Es wird anders sein, als in den Jahren zuvor, wie so vieles in Zeiten von Corona. „Doch mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen kriegen wir das hin“, ist sich Renate Guffler sicher. Dafür tüfteln die Organisatoren seit Monaten gemeinsam mit dem Sportverein am Hygienekonzept für die Veranstaltung.

Es gibt auch neue Strecken

Auch neue Strecken wird es geben, was allerdings nichts mit den Herausforderungen durch das Virus zu tun hat, sondern ohnehin nach zwölf Jahren anstand. Nicht mehr am Hialaberg in Eisenbrechtshofen, sondern am Sportheim ist der Start. Von dort geht es über den Klingenberg zum Albertshofer Ölberg, durch (hoffentlich) sonnige Herbstwälder und grüne Wiesen. Die blaue Strecke mit 7,5 Kilometern ist das Richtige für Walker und weniger trainierte Teilnehmer. Auf der roten Route mit einer Länge von 9,9 Kilometer wechseln sich flache Streckenteile mit Anstiegen ab.

Auch für die ganz Harten eine Route

Und für die ganz Harten kommt auf halber Strecke der roten Route noch die schwarze Piste mit steilen 600 Metern über dem Offenbach dazu, für die extra viel Puste nötig ist. Die Strecken mit lang gezogenen Anstiegen fordern ambitionierte Läufer, aber auch Familien samt Kinderwagen oder eher gemütliche Genussläufer hätten bisher immer ihren Spaß gehabt, weiß Guffler aus Erfahrung. Damit die Kraft nicht ausgeht, gibt es eine Versorgungsstation mit Wasser, Läufertee, Saft und Traubenzucker.

Nach dem Lauf kann man im Sportheim mittagessen und die ersten Anzeichen eines eventuellen Muskelkaters mit reichlich isotonischem Getränk bekämpfen.

Gemeinschaft und Bewegung an der frischen Luft

Mit landschaftlich noch schönerer, neuer Strecke mit immer neuen Aussichten sprechen die Organisatoren Sportler an, denen Gemeinschaft und Bewegung an der frischen Luft Freude macht. So ist der Laufspaß auch entstanden. Die Familien Guffler, Mair und Stöckli trafen sich sonntags zum gemeinsamen Traben durch die schöne Landschaft rund um Biberbach. Dann kamen Freunde dazu, und schließlich wurde 2009 der Sportverein Veranstalter des Laufs. Viele der um die 100 Teilnehmer sind inzwischen Stammgäste beim Sieben-Hügel-Lauf.

Sie schätzen es, dass nicht der Wettbewerb, sondern das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund steht. Deshalb gibt es auch keine Zeitmessung und keine Siegerehrung. (pm)

