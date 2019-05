vor 51 Min.

Sind Bebauungspläne noch notwendig?

Immer häufiger müssen Befreiungen von den geltenden Regeln erteilt werden. Das wundert die Binswanger gar nicht mehr. Wie im August durch eine Aktion Neubürger angesprochen werden sollen

Von Brigitte Bunk

Der schwäbische Baustil von einem der ersten Bauherrn im neuen Binswanger Baugebiet Zollstraße macht gleich eine Befreiung notwendig. Das wunderte bei der jüngsten Binswanger Gemeinderatssitzung nicht nur Zweiten Bürgermeister Walter Stallauer.

Ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage soll gebaut werden. Unter anderem ist die gewünschte Höhe der Gaube anhand des neuen Bebauungsplans nicht umsetzbar. Stallauer fragte: „Warum machen wir Bebauungspläne, wenn wir schon bei einem der ersten Häuser eine Befreiung erteilen?“ Bürgermeister Anton Winkler entgegnete, dass es kaum möglich sei, einen Bebauungsplan zu machen, mit dem alle zurechtkommen. „Dann dürften wir gar nichts festlegen.“ Er betonte, dass eine Befreiung vom Antragsteller bezahlt werden müsse, diese also nur beantragt werde, wenn es demjenigen wirklich wichtig sei. Unter anderem ergänzte Alexander Gumpp, dass beim Bauen immer Moden vorherrschen, da wollten die Räte den Wünschen nicht im Wege stehen, aber: „Wir hatten bei der Aufstellung solche Gebäude gar nicht mehr richtig auf dem Schirm.“ Die Befreiung wurde erteilt.

Dass Bürgermeister Winkler bei der Bürgerversammlung nicht sagte, wie viel Geld die Gemeinde durch den Kiesverkauf am Gemeindeweiher eingenommen hat, war auch in dieser Sitzung Thema. Kämmerin Maria Reiber erläuterte, dass zwar die Zahl hätte genannt werden können, aber nicht die Bedingungen, die damit verknüpft seien. Somit könnten die Zahlen nicht richtig bewertet werden.

Auf Antrag von Hilde Kapfer kam der Friedhof auf die Tagesordnung. Sie fragte, ob nicht auch in Binswangen ein schönes Urnengrabfeld angelegt werden könne, wie beispielsweise in Wengen und Villenbach. Die bisherige Lösung, direkt an der Wand, gefällt ihr nicht. Deshalb soll sie nun Bilder und Vorschläge machen, damit in einer weiteren Sitzung nochmals beraten wird.

Da allerdings in der Bürgerversammlung sowohl die hohen Kosten für eine Grabnutzungsrechtverlängerung moniert wurden, als auch die Urnengrablösung an sich, wies der Bürgermeister darauf hin, dass eine kostengünstige Lösung notwendig sei. Außerdem möchte Hilde Kapfer, dass eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung beim Thema Friedhofsmauer erzielt wird. Da der private Weg östlich des Friedhofs als Ein- und Ausfahrt für landwirtschaftliche Fahrzeuge dient, ist die Mauer schon seit längerer Zeit beschädigt. Bürgermeister Winkler erklärte, dass der Gemeindearbeiter bereits den Auftrag bekommen habe, den Schaden zu beseitigen. Daraufhin wandten mehrere Räte ein, dass es nichts nütze, nur den Schaden zu beheben, sondern eine grundsätzliche Lösung gesucht werden müsse, wozu die Mauer selbst genauer in den Blick genommen werden müsse. Bei einem Ortstermin werden die Gemeinderäte überlegen, ob die „Nonnen“, die Abdeckungen, auf der Friedhofsmauer bleiben sollen. Dann können sie über das weitere Vorgehen der Sanierung nachdenken.

Nachdem derzeit aufgrund des Abschlusses der Dorferneuerung Vermessungsarbeiten laufen, wird auch der Grenzverlauf geregelt, damit die Mauer durchweg auf Gemeindegrund steht und auch die von der Abdeckung überragte Fläche noch öffentlicher Grund ist.

Bühler berichtete außerdem von einer im August geplanten Aktion, mit der sie speziell – aber nicht nur – Neubürger ansprechen möchten. Angedacht ist eine Führung durch Binswangens Denkmäler, die Kapelle, den Kindergarten mit dem Pfarrhof, die Synagoge unter anderem. Der Abschluss soll am Dorfplatz erfolgen, wo der Musikverein mit „Blasmusik klingt so“ einlädt. Dort könnten sich alle noch zusammensetzen, und wenn dann noch weitere Gemeinderäte dazukämen, könnten die Bürger gleich weitere Fragen stellen.

Ratsmitglied Dr. Hermann Berwe fragte nach, wie sich das Thema „Jugendtreff“ weiterentwickelt habe. Jugendreferent Roland Karl berichtete, dass eine Woche nach der vorherigen Ratssitzung bereits ein Treffen der Jüngeren mit den derzeit aktiven Jugendlichen stattgefunden habe. Die stimmten zu, dass die Jüngeren durchaus einen Abend für sich haben könnten, wenn ein Verantwortlicher benannt sei. Zwei der Jüngeren haben sich bei der Mitgliederversammlung auch als Beisitzer in den Vorstand des eingetragenen Vereins wählen lassen. Weitere hatten bereits den zusätzlich von ihren Eltern unterschriebenen Mitgliedsantrag dabei.

