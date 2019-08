vor 54 Min.

So feiern Muslime im Zusamtal das Opferfest

Die Muslime im Zusamtal feiern ab Sonntag für vier Tage. Das Fest ist eine wichtige Säule des Islam und hat seine Wurzeln im Alten Testament. Was alles dazu gehört.

Von Ulrike Walburg

Ihre Vorfreude auf das bevorstehende „Opferfest“ ist ihnen deutlich anzusehen. Die Kinder können es kaum noch erwarten, sie sind sichtlich aufgeregt und begrüßen sich freundlich. Fröhlich und ausgelassen springen sie im Park hinter dem Wertinger Schloss herum, spielen Fangen und erfrischen sich am kühlen Brunnenwasser. In kleinen Taschen bringen sie Bonbons mit, die sie nach rituellem Brauch an Andere verschenken. „Seit Wochen zählen wir die Tage bis zum Fest“, sagt die zehnjährige Joudi Sharur aus Oberthürheim. Am Sonntag ist es endlich soweit.

Zum Opferfest trägt man festliche Kleidung

Doch bereits jetzt, in den Tagen davor, geben die Kinder ihrer Ungeduld nach und feiern schon einmal ein bisschen vor. Dazu treffen sie sich mit ihren Freunden und haben sich nach altem Brauch feierlich geschmückt. Sie haben festliche Kleidung angezogen. Die Mädchen tragen weiße Spitzenkleider, Blumen im Haar und Schmetterlingsflügel aus Tüll. Als Zeichen ihrer Freundschaft tragen zwei Mädchen gleiche Kleider. Die Jungen tragen frisch gebügelte Hemden zu Stoffhosen. Sogar der Kleinste unter ihnen, der zweijährige Ibrahim, trägt einen festlichen Anzug. „Üblicherweise bekommen die Kinder zum Opferfest neue Kleider geschenkt“, berichtet Maryam Ali aus Lauterbach. Die Kinder erhalten zum Fest kleine Geldgeschenke. „Und es wird sehr, sehr viele Süßigkeiten geben“, sagt sie.

Die Familien sind in den vergangenen Jahren aus Syrien in das Zusamtal gekommen und haben in Buttenwiesen und Wertingen eine neue Heimat gefunden. Sie sind glücklich, hier in Sicherheit zu leben und zeigen sich darüber dankbar. „Die Dankbarkeit, dass wir hier in Frieden leben können, spüren wir jeden Tag, aber besonders deutlich an unserem großen Festtag,“ sagt ein Vater. „Wir nehmen unser Fest zum Anlass, uns für die große Gastfreundschaft zu bedanken,“ stimmt Maryam Ali zu. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern seit fünf Jahren in Buttenwiesen und in Lauterbach und zeigt großes Interesse, sich zu integrieren. „Wenn ich Heimat finden will, brauche ich Geduld“, sagt die junge Frau aus Syrien in fließendem Deutsch.

"Wir wollen uns integrieren"

Ihr Jurastudium in Syrien kann sie hier nicht anwenden, deshalb arbeitet sie in der Altenpflege, absolviert aktuell die Prüfungen zur Altenpflegefachkraft und besucht weiterhin regelmäßig Deutschkurse. „Die Sprache ist mein Ausweis“, betont sie ihre Sichtweise der Integration. „Ich und meine syrischen Freunde wollen nicht zuhause sitzen, wir wollen uns integrieren“, sagt sie. Deshalb ist sie im intensiven Kontakt zu Nachbarn und deutschen Freunden.

Das christliche Weihnachtsfest kennt sie aus persönlichen Begegnungen, sie ist im Dezember regelmäßig auf dem Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen und Lauterbach mit einem Beitrag aktiv und will nun auch einen Teil ihrer Kultur zeigen. „Ich will zeigen, wie wir das Opferfest feiern“, betont sie. Ihr Bruder Emam Ali aus Lauterbach sagt: „Ich habe schon mit meinen deutschen Freunden Weihnachten gefeiert, und nun will ich auch zeigen, wie wir Muslime feiern.“ Das Opferfest hat im muslimischen Glauben eine große Bedeutung, es ist eine wichtige Säule im Glauben und ist in seinem Stellenwert vergleichbar dem christlichen Weihnachtsfest. Das Opferfest hat seine Wurzeln im Alten Testament und fußt auf der markanten Opfergeschichte, in der Gott den Propheten Abraham prüft und von ihm verlangt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Die Opfergeschichte ist überkonfessionell. In allen drei großen Religionen, der jüdischen, der christlichen und des Islams, ist die Opfergeschichte von Bedeutung.

Maryam Ali aus Lauterbach trifft sich mit Kindern und Eltern syrischer Familien in der Wertinger Innenstadt. Bild: Ulrike Walburg

Opferfest gehört zu den zwei großen Glaubensfesten im Islam

Im Islam hat die Opfergeschichte jedoch eine herausgehobene Bedeutung und ist deshalb zentraler Bestandteil des islamischen Glaubens. Das Fastenbrechen im Ramadan und das Opferfest sind zwei große Glaubensfeste im Jahreskreislauf. Es findet jedes Jahr immer zwei Monate und zehn Tage nach dem Fastenbrechen am Ende des Ramadans statt. Es beginnt am kommenden Sonntag mit einem Gebet in der Moschee. Danach wird in den Familien gekocht, man besucht sich gegenseitig und es wird gefeiert. Traditionell wird ein Lamm geschlachtet und zu drei gleichwertigen Teilen an die Familie, an Freunde und an Arme verteilt. Falls Konflikte da sind, findet sich bei den gegenseitigen Besuchen Gelegenheit, Probleme zu klären und diese zu bereinigen. Maryam Ali sagt: „Gegenseitiges Verzeihen hilft gegen Bitterkeit und für ein weiteres gutes Verhältnis.“

Lesen Sie auch: