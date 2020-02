05.02.2020

So gelangt eine Kobra ins Heimatmuseum

Objekt des Monats Februar in Wertingen

Richard Kalkhof (1858 - 1925) wurde 1897 zum Leiter des Amtsgerichts Wertingen ernannt. Unter seiner Obhut entstand 1904 das Amtsgerichtsgebäude. Kalkhof war Reichstagsabgeordneter und Mitglied des Kolonialausschusses. Diese Tätigkeit bewog ihn 1906 zur parlamentarischen Studienreise nach Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania.

So trat er am 23. Juni 1906 mit acht Kollegen mit dem Doppelschrauben-Dampfer „Kronprinz“ in Hamburg seine dreimonatige Reise in die ostafrikanische Kolonie an. Auf ihrer Reise wollten die Abgeordneten das Land so kennen lernen, dass sie „einen Blick für Land und Leute und die verschiedensten Verhältnisse erhalten…“.

Von dieser Reise brachte R. Kalkhof außer der Kobra und andere verschiedene exotische Geweihe, aber auch Pfeile und geschnitzte Lanzen mit. Diese Erinnerungsstücke wurden 1974 von Kalkhofs Tochter Josefine Mayr dem Heimatmuseum gestiftet. Und so besitzt das Museum seit 1974 eine ausgestopfte (Original-)Kobra, aufgerichtet in Angriffsstellung.

Nähere Informationen zu Kalkhofs Reise finden sich in Jürgen Fiedlers Buch „Wertinger Geschicht(en)“, Wertingen 2014. (pm)

