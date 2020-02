18:05 Uhr

So haben Sie ein erfüllteres Leben

Der Bestsellerautor Werner Tiki Küstenmacher kommt nach Wertingen. Weitere interessante Vorträge folgen.

Von Elli Höchstätter

„Simplify your life“ – Vereinfache Dein Leben – dieses Motto kennen viele. Bekannt gemacht hat es vor allem Werner Tiki Küstenmacher. Er schrieb das Buch „Simplify your life“, das ein weltweiter Bestseller wurde. Es wurde in über 40 Sprachen übersetzt und machte den ehemaligen Pfarrer auf einen Schlag berühmt.

Es geht um die Lebensreise mit leichtem Gepäck

Der Theologe, Karikaturist und Bestseller-Autor wird am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses einen Vortrag halten. Dabei geht es um „Die Lebensreise mit leichtem Gepäck“. Küstenmacher wird dabei unter anderem der Frage nachgehen, worauf es wirklich ankommt, um ein erfülltes Leben zu haben.

Die hochkarätige Veranstaltung wird von der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen organisiert. Ein Teilerlös aus den Eintrittsgeldern geht an die Kartei der Not.

Neben dem Vortrag mit dem Bestseller-Autor, der übrigens dabei auch Karikaturen zeichnen wird, bietet die Seniorengemeinschaft noch weitere Vorträge an.

Diese Termine kann man sich bereits vormerken. Die Vorträge finden im Landgasthof Stark in Gottmannshofen statt und beginnen stets um 15 Uhr.

Osteoporose Am Donnerstag, 23. April, wird es im Vortrag der Seniorengemeinschaft um das Thema „Altersbedingte Osteoporose“ gehen. Ein Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie verrät den Zuhörern, welche Ursachen Osteoporose hat, wie sie vermieden wird und wie man sie behandelt.

Gut hören und sehen Am 20. August wird es um diese Aspekte gehen. Altersbedingte Makuladegeneration ( AMD ) und innovative Hörsysteme sind das Thema dieser Veranstaltung.

Patientenverfügung Die Sicht eines Klinik-Direktors zu diesem Thema erfahren Interessierte bei diesem Vortrag am 20. Oktober.

am 20. Oktober. Angebote für Mitglieder: Das Weiterbildungsangebot der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen kann nur von Mitgliedern des Vereins genutzt werden. Es gibt ein Balance- und Stabilitätstraining, einen Ersten-Hilfe-Kurs, einen Computer-Kurs 60+ sowie Selbstverteidigung für Senioren. Außerdem geht es um den Rollator-Führerschein und es wird die Möglichkeit angeboten, die Augsburger Allgemeine kennenzulernen. Wer Interesse an den Kursen hat, soll sich in den Geschäftsstellen melden.

