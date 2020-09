00:33 Uhr

So läuft der Schulbeginn nächste Woche

In Wertingen und Buttenwiesen

Die Grundschule Wertingen startet am Dienstag, 8. September, mit 18 Klassen in das neue Schuljahr. 13 Klassen sind an der Stammschule Wertingen, davon drei Ganztagsklassen 1a/2a, 1b/2b und 3a/4a. Drei Klassen befinden sich an der Außenstelle Gottmannshofen und zwei jahrgangskombinierte Klassen an der Außenstelle Binswangen. Am ersten Schultag bekommen die Buskinder die Fahrpläne und Fahrkarten ausgehändigt.

Für die ersten Klassen gelten folgende Regelungen am ersten Schultag: Wertingen: Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern (höchstens zwei Personen) in der Pausenhalle der Grundschule Wertingen. Nur so können die Abstandsregeln eingehalten werden. Das Tragen der Nasen-Mundschutzmaske ist im Schulhaus für alle Pflicht. Die Zeiten: 8.30 bis 10 Uhr: Klasse 1a/2a und 1b/2b; 9 bis 10.30 Uhr: Klasse 1c; 9.30 bis 11 Uhr: Klasse 1f; Der Elternbeirat lädt die Eltern in das Elterncafé im Foyer der Stadthalle ein. Hier können wir die Abstandsregeln einhalten. Von Mittwoch bis Freitag haben die Erstklässler je von 8 bis 11.20 Uhr Unterricht.

Für die zweiten bis vierten Klassen gilt: Dienstag, 8 bis 11.20 Uhr; Mittwoch, 8 bis 12.10 Uhr; Donnerstag, 8 bis 12 Uhr; Freitag, Unterricht nach Stundenplan; Ganztagsklassen: Dienstag, 8 bis 11.20 Uhr; Mittwoch, 8 bis 15.25 Uhr (mit Mittagessen); Donnerstag, 8 bis 15.25 Uhr (mit Mittagessen); Freitag, Unterricht nach Stundenplan; Außenstelle Binswangen: Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern um 8.45 Uhr im Eingangsbereich des Schulhauses; Außenstelle Gottmannshofen: Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern ist um 8.45 Uhr im Eingangsbereich des Schulhauses; Die Mittagsbetreuung findet ab dem ersten Schultag bis 17 Uhr statt. Der Unterricht der Ganztagsklassen endet am Dienstag um 11.20 Uhr. Ab Mittwoch startet der Ganztagsbetrieb regulär bis 15.25 Uhr (mit Mittagessen).

Aufgrund der derzeitigen Situation kann der erste Schultag an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in Buttenwiesen ebenfalls nicht wie gewohnt stattfinden: Jedes Kind darf von höchstens zwei Personen begleitet werden. In der Schulturnhalle wird eine kleine Begrüßungsfeier stattfinden. Die Klassenlehrerin wird den Anwesenden vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit, sie persönlich kurz kennenzulernen. Anschließend geht sie mit ihren neuen Schülern in den Klassenraum. Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften werden die Eltern gebeten, während dieser Zeit das Schulgelände zu verlassen. Die Erstklässler werden nach Unterrichtsende von ihren Klassenlehrkräften zum Haupteingang gebracht.

Folgender gestaffelter Ablauf ist vorgesehen: Für die Klasse 1a (Kinder aus Pfaffenhofen, Unter- und Oberthürheim) dauert die Unterrichtszeit von 8.30 Uhr bis 10 Uhr.

Kinder der Klasse 1b (Kinder aus Buttenwiesen, Frauenstetten, Hinter- und Vorderried) fangen um 8.45 Uhr an und hören um 10.15 Uhr auf. Für die Klasse 1c (Kinder aus Lauterbach, Wortelstetten, Neuweiler) dauert der Unterricht von 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Für die Klassen 2 bis 4 startet der Unterricht um 7.55 Uhr. Die gesamte Woche endet der Unterricht um 11.15 Uhr. (pm)

