vor 36 Min.

So macht man Naturkosmetik selber

In Binswangen findet ein erster Nachhaltigkeitsstammtisch statt. Dabei soll es Tipps zum Selbermachen geben

Im Alltag die Umwelt schützen, weniger Abfall produzieren, auf gute, regionale und faire Herstellung achten - für viele Menschen ist das zunehmend wichtig. Wie das im Alltag funktionieren kann, darum geht es im Nachhaltigkeitsstammtisch, den der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen in Binswangen ins Leben ruft. Am Mittwoch, 14. Oktober um 19.30 Uhr findet im Schillinghaus in Binswangen das erste Treffen statt. Es geht gleich um ein ganz praktisches Thema: „Naturkosmetik - kaufen oder selber machen“ ist die Überschrift des Abends.

Hintergrund: „Mikroplastik in der Creme, Konservierungsstoff in der Creme, das will eigentlich niemand wirklich,“ erläutert Erika Stempfle-Storr, Sprecherin des Ortsverbands. „Mit dem Vortrag zu diesem Thema wollen wir einen wichtigen Teilbereich des täglichen Lebens besprechen und Möglichkeiten zeigen, wie man die richtigen Produkte erkennt oder gleich selbst herstellen kann.“

Die Referentin Susanne Abt aus Neumünster, gelernte Chemielaborantin beschäftigt sich schon seit langem mit nachhaltigen Themen und hat in ihrem Wohnort schon vor mehr als einem Jahr erfolgreich einen Nachhaltigkeitsstammtisch ins Leben gerufen. Sie verspricht für diesen Abend grundsätzliche Informationen über Kosmetik und praktische Tipps und Rezepte zum Selbermachen.

Wenn es nach den Initiatoren geht, soll es nicht bei einer einmaligen Veranstaltung bleiben, ähnlich wie der seit fünf Jahren stattfindende „Bienenstammtisch“ soll auch der Nachhaltigkeitsstammtisch in regelmäßigen Abständen stattfinden. Themen hierfür gibt es reichlich, wie Stempfle-Storr betont: „Nachhaltigkeit und bewusster Umgang mit Rohstoffen durchziehen unseren ganzen Alltag. Wir haben schon Ideen zu Abenden zu Ernährung, Müll vermeiden, Plastik reduzieren, nachhaltige Ernährung oder Kleidung.“

Zunächst aber können sich alle Interessierten auf den ersten Stammtisch am Mittwoch, 14. Oktober im Schillinghaus freuen. Auf Abstände und Corona-Sicherheit wird geachtet. (pm)

