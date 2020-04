So nutzt man im Laugnaer Kindergarten die Zeit

Plus Ein Blick in den Kindergarten Laugna, wo den Mitarbeiterinnen auch ohne ihre Schutzbefohlenen in der Zwangspause dieser Tage nicht langweilig wird. Sogar eine „Kindergartenzeitung“ haben sie gestaltet

Die kleinen Stühle stehen auf den Tischen, desinfiziertes Spielzeug liegt zum Trocknen auf den auf dem Boden ausgebreiteten Decken. Kaum eine Stimme ist zu hören im Laugnaer Kindergarten St. Elisabeth. Dort, wo normalerweise die Kleinen viel zu erzählen haben, ihre Freunde treffen, spielen und viel Neues lernen. Aufgrund der Corona-Gefahr sind sie daheim – und trotzdem haben ihre Betreuerinnen viel zu tun.

Alle waren anfangs spürbar betroffen

Kindergartenleiterin Luise Pfurtscheller denkt zurück an den Freitag, den 13. März. Als sie erfahren haben, dass die Kinder vorerst nicht mehr in die Kindertagesstätte kommen dürfen, waren sie alle spürbar betroffen, erzählt die Erzieherin und betont: „Es tat uns gut, dass Bürgermeister Gebele gleich an diesem Tag mit uns gesprochen hat.“ Denn die Mitarbeiterinnen wussten in dem Moment nicht, ob sie Anwesenheitspflicht haben und wie ihr Alltag aussehen könnte.

Auch die Bücher werden aussortiert, repariert und in einer Liste festgehalten. So sieht jeder schnell, welches Buch vorhanden ist. Bild: Brigitte Bunk

Dass das Büro besetzt sein müsse, um E-Mails zu bearbeiten und Telefonate anzunehmen, stand gleich fest. Dann überlegten die Frauen, welche Arbeiten sie anpacken könnten. Dass sie den Sitzungssaal nutzen können, in dem normalerweise der Gemeinderat tagt, schafft ihnen die Möglichkeit, Teambesprechungen mit dem notwendigen Sicherheitsabstand abzuhalten. Schnell war ihnen klar, was am wichtigsten ist, sagt Erika Heindel: „Wie können wir mit Kindern und Eltern in Kontakt bleiben?“ Da kam ihnen die Idee, eine „Kindergartenzeitung“ zu gestalten, die mit dem Gemeindeblatt verteilt wurde, aber nur an die Haushalte mit Kindergartenkindern. Mit selbst gezeichneten Frühlingsbildern zum Ausmalen zum Beispiel. Mit einem Würfelspiel, in dem Bewegungstipps verpackt sind, oder der Idee, mit einem wasserfesten Stift gute Wünsche auf Stoffstreifen zu schreiben und diese am Platz beim Waldcontainer zu befestigen. Sie selbst machen das auch, so gibt es beim Spaziergang viel zu entdecken und das Gemeinschaftsgefühl bleibt erhalten.

Es gibt auch eine Hausaufgabe

Eine Hausaufgabe ist auch dabei. Erika Heindel erläutert, dass die Kinder einen Stein suchen und bemalen, den sie dann beim Wiedersehen mitbringen. „Im Garten gestalten wir dann einen Weg oder ein Mosaik, als Erinnerung an diese schwere Zeit.“ Andrea Wiedemann ergänzt, dass sie auch die Geburtstagskinder nicht vergessen: „Wir packen Geschenke und stellen sie ihnen vor die Tür.“

Praktikantin Annika Bartsch gestaltet die Ordner der Kinder, sortiert die Bilder ein. Und anstatt wie sonst montags in der Fachakademie in Dillingen zu lernen, erledigt Annika nun ihre Aufgaben am PC, schickt die Arbeitsaufträge zurück, die benotet werden.

Die Räume auf Vordermann bringen

Die einmalige Chance haben die Mitarbeiterinnen nun auch, Raum für Raum auf Vordermann zu bringen. Janina Neukirchner, die seit September im Kindergarten arbeitet und sich nach der Ausbildung eigentlich auf die Zeit mit den Kindern gefreut hat, stellt fest: „Ich kenne jetzt alle Plätze, finde Sachen, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass wir sie überhaupt haben.“

Die Stühle stehen auf den Tischen, kein Kinderlachen dringt durch die Räume in dieser Zeit des Wartens auf die Rückkehr der Kleinen.

So geht es Erika Heindel auch mit den Büchern, die sie aussortiert, repariert und in einer Liste zusammenfasst. Bettina Rausch fertigt ein eigenes Telefonbuch mit den Ansprechpartnern des Kindergartens an. Janina Neukirchner findet toll: „Alle halten zusammen, packen mit an, und mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen ergänzen wir uns.“ Sie haben nun Zeit, ihr Fachwissen anhand von pädagogischer Literatur zu vertiefen, vervollständigen die Dokumentationen über Elterngespräche und die Entwicklungsberichte der Buben und Mädchen. Dann können sie noch die Konzeption der Kindertagesstätte überarbeiten …

Die Freude, etwas bewegen zu können

„Wir nutzen diese Chance, jeder von uns tut es gut, eine Struktur zu haben in dieser Zeit“, fasst Luise Pfurtscheller zusammen, und wie bei ihren Kolleginnen ist ihr die Freude über das, was sie bewegen können, anzumerken. Doch auch die Sorge, wie es weitergehen kann, wenn die Kinder wieder da sind. In Corona-Zeiten steht im Raum: „Keiner weiß, wer welchen Kontakt gehabt hat.“ Und um ihre eigene Gesundheit und die der Kinder zu gewährleisten, meint Luise Pfurtscheller: „Wir hoffen auf sehr gute Entscheidungen unserer Politiker und Regeln, die wir einhalten können.“