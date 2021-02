06:30 Uhr

So soll die neue Villenbacher Kinderkrippe aussehen

So soll die neue Kinderkrippe in Villenbach aussehen. Der Zeitplan für den Bau steht.

Der Zeitplan für den Bau der neuen Kinderkrippe in Villenbach steht. Und auch das Rathaus wird umgebaut.

Von Brigitte Bunk

In Villenbach wird eine neue Kinderkrippe gebaut. Bürgermeister Werner Filbrich berichtete in der Ratssitzung im Bürgerhaus in Rischgau von der Sitzung des „kleinen“ Bauausschusses.

Die Firma Gumpp und Maier will so schnell wie möglich anfangen

Dabei informierte der Rathauschef über den Zeitplan für das Vorhaben. Wenn alles so läuft, wie von der Firma Gumpp und Maier und der Gemeinde Villenbach geplant, kann die neue Kinderkrippe schon zum Start des Kindergartenjahrs 2021/22 bezogen werden. Filbrich erklärte: „Die Firma Gumpp und Maier will so schnell wie möglich anfangen und hat versprochen, dass die Kinderkrippe Ende August fertig ist.“

Ein zweites Stockwerk soll daraufgesetzt werden können

In Holzbauweise mit Holz-Aluminium-Fenstern, wie schon der Kindergarten ausgeführt wurde, soll sie gebaut werden. Und die Wände sollen so stark werden, dass ein zweites Stockwerk daraufgesetzt werden kann, falls das nötig werden sollte. Filbrich erläuterte, dass aufgrund der neuen gesetzlichen Abstandsregeln, die seit diesem Monat gelten, auch beim Aufstocken der Abstand zur Grundstücksgrenze reiche. Die Ausschreibungen für die Küche seien in diesen Tagen an die örtlichen Schreiner gesendet worden, damit sie ein Angebot machen.

Inwieweit sich der Arbeiter-Samariterbund (ASB) an den Kosten der Einrichtung beteiligt, ist noch nicht geklärt, antwortete Filbrich auf die Frage von Dritter Bürgermeisterin Lydia Edin. Ratsmitglied Michael Stegmiller meinte aufgrund der hochwertigen Ausstattung: „Das wird schon Luxusklasse.“ In vier Wochen sollen die Arbeiten an der Baustelle beginnen, informierte Filbrich, der auch mit der Baufirma gesprochen hat, welche die Bodenplatte herstellt.

Eine "Begegnungsstätte für Villenbacher Bürgerinnen und Bürger"

Auch das Rathaus wird umgebaut. Dazu bekommt die Gemeinde einen Zuschuss vom Amt für ländliche Entwicklung. Die Kosten für die „Begegnungsstätte für Villenbacher Bürgerinnen und Bürger“ im ersten Stock und der dafür notwendigen Fluchttreppe liegen voraussichtlich bei rund 80.000 Euro. Bürgermeister Filbrich klärt noch ab, ob es die Möglichkeit gibt, auch einen Fahrstuhl einzubauen. Der Plan liegt derzeit beim Landratsamt zur Prüfung.

