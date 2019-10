vor 40 Min.

So viele Lehrer wie noch nie

31 Pädagogen unterrichten insgesamt 600 Schüler

Die Musikschule Wertingen startet mit 31 Lehrkräften in 29 Fachbereichen ins neue Schuljahr. Schulleiterin Heike Mayr-Hof begrüßte im Team auch zahlreiche neue Pädagogen.

So viele Lehrer wie noch nie in der 38-jährigen Geschichte der Musikschule sind nun aktiv. In Kooperationen und an Außenstellen der Musikschule Wertingen wie Bissingen, Pfaffenhofen und Osterbuch erhalten insgesamt über 600 Schüler professionellen Unterricht.

Im Konzertkalender stehen auch in diesem Schuljahr über 70 Veranstaltungen, die in der Stadt und im Einzugsgebiet der Schule stattfinden werden. Am Sonntag, 10. November, stellen sich die Lehrer der Schule in einem Lehrerkonzert vor. Am Sonntag, 19. Januar 2020, gestalten Schülerensembles ein Neujahrskonzert.

Alle Konzerttermine können auf der Internetseite der Musikschule eingesehen werden. (pm)

