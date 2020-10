vor 39 Min.

So vielfältig sind die Aufgaben des Bezirks

Volkmar Thumser spricht bei der Jahreshauptversammlung der Wertinger SPD. Er hat ein besonderes Anliegen

Der Wertinger SPD-Ortsverein lädt zu seinen Veranstaltungen oft Referenten und Gesprächspartner ein. Anlässlich der Jahreshauptversammlung war dies Bezirksrat Volkmar Thumser, Beauftragter für Menschen mit Behinderung und Inklusion. Seit 2013 in diesem Ehrenamt aktiv, hat der Augsburger Sozialdemokrat vielfältige Entwicklungen durchlebt.

Die Wertinger SPD ist laut Pressemitteilung thematisch breit aufgestellt. Stadtrat Otto Horntrich ist auch Referent für Senioren und Soziales, seine Stellvertreterin Johanna Schlögl die Referentin für Integration. So lag es nahe, sich einmal mit den Aktivitäten des Bezirks zu beschäftigen. Dieser ist im gesamten Raum zwischen Alpenrand und Bodensee bis zum Ries verantwortlich für vielfältige soziale Belange. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, so Thumser. Der Bezirk ist der überörtliche Sozialhilfeträger, mehr als 400 Millionen Euro des Jahresetats schlagen dafür zu Buche, eine ebenso große Summe für Hilfe zur Pflege. Dagegen nehme sich das restliche Budget, das für Volksmusik- und Trachtenberatung wie für Heimatmuseen und Regionalpartnerschaften veranschlagt ist, eher bescheiden aus. Doch dem SPD-Bezirksrat geht es eigenen Angaben zufolge um mehr als die finanzielle Abwicklung sozialer Fragen. Die Förderung von aktiver Teilhabe von Menschen mit Behinderung liege ihm am Herzen. Der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt sei öfter möglich, als viele meinen, findet Thumser. Er wünsche sich hier mehr Mut bei den Arbeitgebern. (pm)

Themen folgen