So wird richtig angepflanzt

Kinder erfahren, wie Gemüse und Obst auf den Tisch kommen

Kinder wieder stärker in Kontakt mit der Herkunft von Lebensmitteln zu bringen ist das Ziel von „Wissen, wie’s wächst und schmeckt“, einem Angebot des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Wertingen für Grundschulkinder. Anhand von Pflanzkisten und eigenen mitgebrachten Behältnissen pflanzen die Kinder der zweiten und dritten Klasse Gemüse, Salat und Kräuter an. Initiiert hat das Projekt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

„Unser Ansatz in der Ernährungsbildung ist es, Kinder über das eigene Tun mit allen Sinnen an eine ausgewogene Ernährung heranzuführen“, sagt Elisabeth Decker, Fachlehrerin am AELF, die das Projekt betreut. „Sie erfahren, dass es Zeit braucht und Aufwand erfordert, damit Pflanzen wachsen und gedeihen. Damit ist die Absicht verbunden, dass Kinder eine Wertschätzung für Lebensmittel entwickeln“, so Elisabeth Decker.

Start ist direkt nach den Osterferien am 10. April mit dem Aussäen und Anpflanzen in der Grundschule Wertingen zusammen mit Gabriele Bschorr von der Gärtnerei Reiter. Während der Wachstumsphase ist Sorgfalt und Zuverlässigkeit gefragt: Die Kinder kümmern sich zusammen mit den Klassenlehrern F. Lacher und H. Mareiser selber um „ihre“ Pflanzen. (pm)