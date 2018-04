vor 22 Min.

Soldatenverein soll Mitglieder werben

Buttenwiesener blicken auf Aktivitäten zurück. Ehrenkreuze verliehen

Über ein aktives Vereinsleben des Krieger- und Soldatenvereins Buttenwiesen hat auf der Jahresversammlung dessen Vorsitzender Egon Eisele berichtet. Dabei wurden auch Mitglieder geehrt.

Anton Schön, Vorsitzender des Kreisverbands Dillingen, rief in der Versammlung auf, Mitglieder zu werben, damit der Verein auch in Zukunft bestehen könne. Er würde auch die erneute Einführung der Wehrpflicht oder eines sozialen Jahres begrüßen, da es nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch im sozialen Bereich an Personal mangele. Zudem kritisierte Schön die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr, dies, obwohl es an Gerätschaft fehle. So seien von 128 Eurofightern nur 39 einsatzbereit, nannte Schön ein Beispiel.

Der KSV Buttenwiesen beteiligte sich im Vorjahr mit Fahnenabordnungen an Friedenswallfahrten in Unterthürheim und Gottmannshofen sowie an kirchlichen Festen und am Volkstrauertag, berichtete Egon Eisele in seinem Rückblick. Eisele und Anton Schön ehrten abschließend Mitglieder. Das Ehrenkreuz in Gold erhielten Jürgen Achner und Franz Hartl. Johann Achner wurde mit dem Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. Zu Ehrenmitglieder wurden Rupert Kraus, Christian Blessing und Alfred Achner ernannt. (pm)