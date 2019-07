vor 57 Min.

Sommernachtstraum am Gymnasium

Mittelstufen-Theatergruppe lädt ein

Prinzessin Hermia soll Demetrius heiraten, Hermia liebt Lysander, Helena liebt Demetrius. Eine Ehekrise im Wald und ein Kobold namens Puck, ein Anfänger unterer Stufe. So ein Durcheinander! Dann kommt noch eine magische Wunderblume ins Spiel und Puck bringt einiges durcheinander. Wer wird nun wen heiraten? Wie finden alle aus dem Wald heraus? Und was hat ein Esel in der Geschichte zu suchen?

Mit viel Witz und voller Situationskomik wird das berühmte Stück von William Shakespeare in einer Bearbeitung von Stefan Schroeder von der Schultheatergruppe mit zwölf Schülerinnen und Schülern neu und kurzweilig erzählt. Die Aufführungen des Mittelstufenschultheaters finden am Donnerstag, 18. Juli, und am Sonntag, 21. Juli, jeweils um 19 Uhr im Forum des Gymnasiums Wertingen statt. (pm)

