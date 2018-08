vor 33 Min.

Sommerspaß auf dem Stand-Up-Paddle

Mit dem Kajak, SUP und Indianerboot ging es beim Ferienprogramm auf den Gemeindeweiher in Binswangen. Eine hat sich besonders darauf gefreut.

Von Brigitte Bunk

Das gefällt den Mädchen und Buben! Mit den Schwimmwesten sind sie weithin zu sehen. Durch ihre fröhlichen Rufe ziehen sie die Blicke auf sich. Alltäglich ist es ja nicht gerade, dass rund 15 Kinder samt XL-Stand-Up-Paddle auf dem Binswanger Gemeindeweiher unterwegs sind. Dabei sind Simon Danzig und Barbara Häußler, die ihnen erst mal Sicherheitsanweisungen geben. Schon paddelt die gut gelaunte Gruppe in die Mitte des Sees und gleich darauf wieder an den Rand, woraufhin sich jeder ein Wildwasser-Kajak, den Kanadier, also das klassische Indianerboot, oder ein kleineres Stand-Up-Paddle (SUP) schnappt. Allein oder auch zu mehreren stehen und paddeln sie, zwischendurch ist auch ein Sprung ins Wasser angesagt. Ob es tatsächlich am Gleichgewicht liegt oder daran, dass es einfach Freude macht?

Simon Danzig ermöglicht den Binswanger Kindern seit 2014 den besonderen Spaß im Rahmen des Binswanger Ferienprogramms. Beim ersten Mal fuhren sie mit dem Kanadier von Gremheim aus auf der Donau bis nach Donauwörth zum Kanuclub, wo Grillen auf dem Programm stand. 2015 war schon der Gemeindeweiher Veranstaltungsort. Das XL-SUP, auf dem alle Kinder gemeinsam unterwegs sein können, hat er dafür vom SUP-Shop in Biberbach ausgeliehen. Wenn der 42-Jährige und seine Frau Susanne mit den Söhnen Robin (14) und den Zwillingen Finn und Benn (8) an freien Tagen unterwegs ist, steht eines fest: „Wir sind immer am Wasser“. Denn so wie er sind auch die Kinder Wasserratten. Simon Danzig selbst ist in Donauwörth aufgewachsen, einen Kilometer vom Kanuclub entfernt. Angefangen hat er mit dem Flipper, einem kleinen Kajak, bald ging er über aufs Wildwasserboot, dann zum Rennkajak. Unterwegs war er auf der Donau, der Wörnitz und der Zusam. 1992 war er sogar Deutscher Meister in der Wildwasserabfahrt, 1995 fuhr er im Weltcup mit. Damals war es eher eine stressige Zeit, an diesem Samstag mit den Binswanger Kindern ist er ebenso wie seine zehnjährige Mitorganisatorin Barbara Häußler immer auf die Sicherheit bedacht. Die sagt: „Ich hab mich schon seit Tagen drauf gefreut.“ Zusammen haben sie die Boote geholt beim Kanuclub Donauwörth, sich die Spiele ausgedacht.

Nachdem sich alle mit den verschiedenen Wassergefährten vertraut gemacht haben, steht sogar noch eine Challenge auf dem Programm. Die ist einem Staffellauf ähnlich, nur dass halt einer mit dem SUP bis zur Mitte des Sees gelangen muss, nach dem Abschlagen darf der Teamkamerad mit dem Kajak ans Ufer paddeln, wo der nächste schon wartet. Zum Start mussten sie erst einmal ein SUP mit der Luftpumpe aufblasen, zum Abschluss noch mit dem Wurfsack ein Ziel treffen, im Ernstfall hilft der bei der Rettung im Wasser. Andrea Häußler stoppte die Zeit, ihr Mann Günther hielt alles für den Film über das Binswanger Ferienprogramm fest. Als die Mädels und Buben nach der Siegerehrung nochmal jubelnd ins Wasser gelaufen sind, rufen alle „ja!“, als Simon Danzig fragt, ob sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Dass die Sonne erst jetzt herausgekommen ist, interessiert in dem Moment keinen mehr.

Viele weitere Fotos finden Sie in unserer Bildergalerie auf unserer Homepage www.wertinger-zeitung.de/bilder

Themen Folgen