Sorge um das Wertinger Heimatmuseum

Alfred Sigg will, dass die großzügige Flurgestaltung im Schloss erhalten bleibt

Sein Herzblut hängt an dieser Sammlung. Nun sorgt sich Alfred Sigg um das Wertinger Heimatmuseum, dessen Leitung er 40 Jahr innehatte. Aus diesem Grund wandte er sich mit einem offenen Brief an Bürgermeister Willy Lehmeier und die Stadträte.

In diesem Schreiben geht er auf die Pläne der Stadt ein, im zweiten Stock des Wertinger Schlosses im Flur ein weiteres Büro einzubauen. „Das bedeutet eine weitere Einschränkung des Heimatmuseums“, erklärt Sigg. Bereits im Vorjahr seien die Räume und Wandflächen des Museums im Vorraum des Bauamtes ganz erheblich verkleinert worden. Als Folge würden immer mehr Ausstellungsgegenstände, Gemälde und geschichtliche Dokumente im Depot oder Archiv landen und seien somit der Öffentlichkeit entzogen.

Der Wertinger Alfred Sigg findet es schade, dass Besuchern noch mehr Objekte verborgen bleiben

Sigg schreibt in dem offenen Brief: „Schade, nun werden noch mehr Objekte, die die Museumsführer voller Stolz gezeigt haben, den Besuchern verborgen bleiben. Von der ursprünglich beim Neuaufbau des Heimatmuseums zusammen mit der Landesstelle für nicht staatliche Museen entwickelten Idee, das Wertinger Rathaus und Verwaltungsgebäude mit Museumsstücken auszugestalten, um den Bürgern und Besuchern die Geschichte näherzubringen, ist bald nichts mehr übrig.

Im Wertinger Schloss sind Ausstellungsgegenstände, Gemälde und geschichtliche Dokumente zu sehen. Nun fürchtet Alfred Sigg, dass wegen geplanter Umbauten in dem Gebäude Einschränkungen auf das Museum zukommen. Bild: Dominik Bunk

Der von Bürgermeister Lehmeier und von den Museumsberatern vertretene Gedanke, das Schloss als Kulturzentrum zu nutzen und ein neues Rathaus und Verwaltungsgebäude zu bauen, werde sich aus finanziellen Gründen in absehbarer Zeit wohl nicht verwirklichen lassen, so Sigg. Deshalb solle überlegt werden, ob sich nicht für die sich vergrößernde Verwaltung in der Umgebung des Schlosses Räume anmieten lassen, anstatt das Schloss mit seiner bisher großzügigen Flurgestaltung herabzumindern. (pm)

