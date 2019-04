vor 6 Min.

Sorgenfresserchen aus Unterthürheim für kranke Kinder

Unterthürheimer Frauen gründen Kreativstammtisch und basteln für kleine Patienten in der Uniklinik.

Sie bastelten Leseknochen, Turnbeutel und Sorgenfresserchen und machten damit Kindern des Kinderkrebszentrums am Uniklinikum Augsburg eine Freude: Der Kreativstammtisch der Damen des Pfarrgemeinderats Unterthürheim war ein voller Erfolg.

Kreativstammtisch ins Leben gerufen

Anfang des Jahres riefen die Frauen den Kreativstammtisch ins Leben. Ziel sollte sein, für das Kinderkrebszentrum in Augsburg viele Unikate zu nähen und zu stricken. Die Idee stieß auf großen Zuspruch. An insgesamt vier Abenden trafen sich jeweils mindesten 30 fleißige Helferinnen, um gemeinsam für die Kinder kreativ zu sein. Dabei waren nicht nur Freiwillige aus Unterthürheim dabei, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften. Zudem gingen zahlreiche finanzielle Spenden ein, aber auch Nähmaterial, Wolle und Stoffe wurden abgegeben. Die Spenden wurden dankbar angenommen und viele fleißige Hände stellten daraus für die kleinen Patienten über 54 Leseknochen, 38 Sorgenfresserchen, 74 Wärmekissen, 305 Kathetertaschen, 35 Turnbeutel und Ostertaschen und sage und schreibe 104 Paar Socken her.

Eine kleine Gruppe des Kreativstammtisches in Begleitung von Pfarrer Klaus Ammich übergab in Augsburg die Geschenke. Sonja Ickinger, Leiterin des psychosozialen Dienstes im Kinderkrebszentrum, sagte, eine Spendenaktion in diesem Umfang habe sie noch nie erlebt.

Gruppe aus Unterthürheim vor Ort

Die Gruppe aus Unterthürheim wurde durch die Station geführt, in der zurzeit 35 kleine Patienten behandelt werden. Die Unterthürheimer bereiteten den Kindern auch mit einem kleinen Ostergeschenk eine zusätzliche Freude.

Den Abschluss dieses Projektes feierten die Initiatoren vom Pfarrgemeinderat mit allen Helfern bei einem gemütlichen Treffen mit leckeren Essen im Pfarrstadl. Das Organisationsteam um Carolin Egger, der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats und Nikola Enkelmann bedankten sich bei allen Mitwirkenden für die tatkräftige Unterstützung.

Die beiden gaben an diesem Abend bekannt, dass sie sich bereits Gedanken für den zweiten Kreativstammtisch im Herbst machen. Davon waren alle Bastlerinnen begeistert. (pm)

