vor 18 Min.

Spannungsgeladener Vortrag für Kinder

Zusamaltheimer Grundschüler lernten an der Uni Augsburg viel über Elektrizität

Lichtschalter an – und schon leuchtet die Lampe. Doch wie funktioniert das überhaupt? Wie kommt der Strom in die Steckdose? Und was passiert eigentlich bei einem Blitzeinschlag? Antworten auf diese Fragen bekamen Schüler der Klassen 3a und 4a der Grundschule Zusamaltheim mit ihren Lehrerinnen Kirstin Richter, Susanne Schwarz und Sophia Philippen bei der „3malE-Kinderuni“ an der Hochschule Augsburg.

Im Rahmen des Partnerschulen-Programms dieser Bildungsinitiative hatte sich die Schule für den Hochschulbesuch erfolgreich beworben. Im LEW-Hochspannungssaal erklärte Michael Finkel, Professor an der Fakultät für Elektrotechnik der Hochschule Augsburg, den kleinen Studenten „Hochspannendes“ rund um das Thema Elektrizität. Energiegeladene Experimente, bei denen die Schüler auch selbst mitmachen konnten, rundeten die Kindervorlesung ab. (pm)

