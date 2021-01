vor 31 Min.

Sparkasse unterstützt Vereine und Institutionen in Buttenwiesen

Für diverse Anschaffungen gibt es Geld – auch, um Leben zu retten

Trotz unruhiger Zeiten und anhaltender Niedrigzinsphase hält die Sparkasse laut einer Pressemittelung an der Unterstützung verschiedener Vereine und Institutionen in der Region fest. 3000 Euro seien auch 2020 wieder für diverse Projekte in der Gemeinde Buttenwiesen zur Verfügung gestellt worden.

Aus diesem Grund begrüßte der Leiter des Marktbereichs Wertingen, Tobias Güntner, Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kalter in den Räumen der Sparkasse. Eine Veranstaltung mit persönlicher Übergabe der Spendenumschläge an alle Spendenempfänger konnte diesmal coronabedingt nicht stattfinden.

Im Einzelnen wurden folgende Projekte durch die Sparkasse unterstützt: Über eine Spende für die Anschaffung eines Defibrillators darf sich die Freiwillige Feuerwehr Oberthürheim freuen. Auch das Projekt „Pflanzung alter Obstbaumsorten“ des Obst- und Gartenbauvereins Thürheim unterstützt die Sparkasse. Weitere Zuwendungen erhalten das „Jüdische Ensemble“ für eine Gedenktafel und die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule für das Projekt „Klasse 2000“ und die Mittagsbetreuung. (pm)

Themen folgen