Spende für Schule in Afrika – Nachahmer gesucht

Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner (links) freute sich über die Spende von Elfriede und Dr. Michael Kleine-Kraneburg. Mittlerweile ist bereits die Hälfte des angepeilten Betrags für die Erweiterung der Schule in Burkina Faso erreicht.

Die Hälfte des notwendigen Geldes ist in der Gemeinde Buttenwiesen bereits zusammen gekommen. Ziel sind 45000 Euro. Damit soll eine Schule in Burkina Faso erweitert werden.

Die Gemeinde Buttenwiesen baut mit der Organisation „Fly and Help“ eine Erweiterung der Schule in der Stadt Koudougou im westafrikanischen Burkina Faso (Ein kleiner Schritt für ein großes Hilfsprojekt ). Hier existiert bereits eine dreiklassige Schule, die mit der Hilfe möglichst vieler Spender um drei Klassen und ein Sportgelände erweitert wird. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 45000 Euro. Da keine Mittel aus dem Gemeindehaushalt verwendet werden sollen, ist die Gemeinde auf Spenden angewiesen ( Steht in Afrika bald eine Schule aus dem Zusamtal? ) . Es konnten bereits sehr viele Spenden verbucht werden, und mehr als die Hälfte des angepeilten Betrags ist bereits erreicht. Mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt Dr. Michael Kleine-Kraneburg dieses Projekt.

Scheck in Buttenwiesen übergeben

Einen entsprechenden Scheck übergaben Elfriede und Dr. Michael Kleine-Kraneburg jüngst an Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner.

„Wir finden das Afrika-Projekt der Gemeinde großartig und möchten uns ebenfalls als Spender daran beteiligen. Es freut uns sehr, dass wir die Gemeinde Buttenwiesen beim Bau der Schule unterstützen können“, sagten Elfriede und Dr. Michael Kleine-Kraneburg in einem anschließenden Gespräch mit Bürgermeister Kaltner. Sie erzählten von ihrer großen Leidenschaft, das Land Afrika zu bereisen. Deshalb sei es ihnen auch ein Anliegen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Buttenwiesens Bürgermeister bedankt sich herzlich

Bürgermeister Kaltner bedankte sich herzlich für die großzügige Spende und meinte: „Wir sind noch nicht am Ziel angelangt, es fehlt noch die Hälfte des benötigten Betrags. Aber wir freuen uns über jede weitere Spende, die uns näher an unser Ziel bringt.“ (pm)

