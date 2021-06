Wertingen/Dillingen

19:30 Uhr

Die künftigen Fußball-EM-Stars werden bald in Wertingen ausgebildet

Plus Für Nachwuchskicker, die ihren Idolen in der deutschen Nationalelf nachfolgen wollen, gibt es in Wertingen bald eine neue Chance. Früh übt sich, wer mal bei einer Europameisterschaft dabei sein will.

Von Benjamin Reif

Wer am Mittwochabend das Spiel der Nationalelf gegen Ungarn verfolgt, bleibt dabei sicher nicht emotional kalt. Gerade die kleinen Zuschauer werden sich in Gedanken in die Rolle der Spieler träumen, die für spektakuläre Tore, Flanken, Dribblings, Pässe, Balleroberungen und Paraden gefeiert werden.

