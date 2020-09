vor 34 Min.

Stadt Wertingen befragt Eigentümer

Flächen sollen eingespart werden

Der aktuelle Flächenverbrauch in Bayern beträgt zehn Hektar pro Tag (Stand 2018). Das entspricht in etwa 14 Fußballfeldern. Pro Jahr werden somit rund 36 Quadratkilometer Freifläche in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wertingen. Der Freistaat Bayern hat die Kommunen aufgefordert, den Flächenverbrauch zu reduzieren und der Innenentwicklung und Nachverdichtung Vorrang vor der Ausweisung von Neubaugebieten einzuräumen. Die Stadt Wertingen beteiligt sich aktiv an der Flächensparoffensive.

Neben der Ausweisung von Baugebieten wurden in Wertingen weitreichende Änderungen in den Bebauungsplänen auf den Weg gebracht. Damit kann neuer Wohnraum entstehen, ob nun durch den Ausbau im Dachbereich oder durch eine Nachverdichtung auf dem bereits erschlossenen Grundstück, so Bürgermeister Lehmeier.

167 voll erschlossene Baulücken im Stadtkern und in den Ortsteilen könnten morgen bebaut werden, dies entspricht einer Fläche von rund 151000 Quadratmetern. Deshalb bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe. Eigentümer von Baulücken erhalten in den nächsten Tagen Post. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Befragung. So wird unter anderem angefragt, ob der Eigentümer sein Grundstück zum Verkauf anbietet oder die Aufnahme in die Grundstücksbörse gewünscht wird. (pm)

