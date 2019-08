vor 58 Min.

Stadtfest in Wertingen 2019: Programm und Termine

Das Wertinger Stadtfest Wertingen 2019 starte heute. An insgesamt drei Tagen gibt es ein buntes Programm. Verena Beese und Dorrit Hassel waren für die Organisation zuständig.

Heute beginnt das Stadtfest in Wertingen. Neben Live-Musik und Showeinlagen bietet das Programm auch Gelegenheiten zum Mitmachen - hier die Infos zum Stadtfest.

Das Stadtfest in Wertingen findet vom 09. bis zum 11.08.2019 und startet heute mit dem Programm. Auf der Bühne am Marktplatz spielt Meine Lieblingsband und an der Zusaminsel spielt DJ Peter Miethig. Für die Gäste gibt es nicht nur Live-Musik und Showeinlagen, sondern auch ein kulinarisches Rahmenprogramm.

Außerdem wurde für den Abschlusstag des Stadtfests am Sonntag sogar ein großes Kinder- und Familienprogramm auf die Beine gestellt. Das Stadtfest findet entlang der Hauptstraße bis hin zum Stadtmühlparkplatz statt. Am Marktplatz und der Zusaminsel wird jeweils eine große Bühne aufgebaut.

Hier finden Sie die Bands, Uhrzeiten und Termine des Wertinger Stadtfests 2019 im Überblick.

Stadtfest 2019 in Wertingen: Programm im Überblick

Um 19 Uhr wird das Stadtfest mit einem ökumenischen Segen durch Prädikantin Sonja Unger und Stadtpfarrer Rupert Ostermayer feierlich eingeleitet. Anschließend eröffnet Bürgermeister Willy Lehmeier auf der Bühne am Marktplatz das Volksfest offiziell mit einem Bieranstich.

Sparkassen-Bühne am Marktplatz

Freitag, 09.08.2019

19.30 Uhr: Meine Lieblingsband

Samstag, 10.08.2019

19.30 Uhr: Soul City

Sonntag, 11.08.2019

10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen mit der jungen Blaskapelle Was wois I

19.00 Uhr: Binswanger Banzger Blosn

VR-Bank-Bühne an der Zusaminsel

Freitag, 09.08.2019

19.30 Uhr: DJ Peter Miethig

Samstag, 10.08.2019

19.30 Uhr: Trio Prosecco

Sonntag, 11.08.2019

11.00 Uhr: Kinderdisco

14.00 Uhr: Die Feuerwehr stellt sich vor

19.00 Uhr: Ricardos

Wertinger Stadtfest: Kinder- und Familien-Programm am Sonntag, 11.08.2019

10.00 Uhr: Kath. Stadtfest-Gottesdienst

11.00 Uhr: Graffiti-Workshop

14.00 Uhr: Showeinlagen von verschiedenen Kindergruppen, z.B Jumping Kids und D´Zusamtaler

Vor allem der Programmpunkt "Die Feuerwehr stellt sich vor" könnte für viele Besucher interessant sein. Die Wehren haben eine Fahrzeugausstellung Kistenstapeln und eine Spritzwand für Kinder organisiert. Außerdem gibt es für Interessierte eine Handfeuerlöscher-Ausbildung und eine Rauchmelder-Beratung.

Themen Folgen