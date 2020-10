00:31 Uhr

Stadtkapelle plant, was möglich ist

Erst im Herbst blickt der Wertinger Verein auf das vergangene Jahr zurück und kommt dabei immer wieder auf die momentane Situation zu sprechen. Ein Konzert steht fest

Ursprünglich war der Termin im Frühjahr angesetzt. Jetzt im Herbst konnte die Stadtkapelle Wertingen endlich ihre Jahresversammlung abhalten. Auf dem Programm stand offiziell der Blick auf das Jahr 2019. Doch kommen die Verantwortlichen an dem Abend nicht umhin, auf die aktuellen Geschehnisse einzugehen.

Das gemeinsame Musizieren als zentrale Aufgabe eines Vereins wie der Stadtkapelle ist in diesem Jahr schon lange nicht mehr möglich. 173 Proben und zwölf Konzerte, Tanzveranstaltungen, Probenwochenenden und gemeinsamen Aktionen – so sah gewöhnlich das Programm eines Jahres aus. In diesem Jahr, das Covid-19 kennzeichnet, ist das bei weitem nicht möglich.

Trotzdem wird für die Zukunft geplant und versucht, alle Vorgaben und Ansprüche an Hygiene und Raumgröße zu erfüllen und so viele Veranstaltungen wie möglich wieder zu terminieren. So soll das Candlelight-Konzert am Freitag, 20. November, mit kleinen Kammermusikgruppen anstelle des ganzen Orchesters in der Stadtpfarrkirche stattfinden. Zumal auch die Proben nur in einzelnen Registern erlaubt sind.

Zur Versammlung kann der Präsident der Stadtkapelle, Christian Hof, an dem Abend in der Wertinger Stadthalle zahlreiche Ehrengäste, die Vorstandsmitglieder der Musikschule, Musiker und passive Mitglieder des Vereins begrüßen. Der Verein umfasst 705 Mitglieder. 161 Musiker sind in den fünf Orchestern, der Bläserphilharmonie, der Jazz Taste Bigband, der Wertinger Blasmusik, dem Jugendorchester und dem Vororchester aktiv.

Die einzelnen Dirigenten gehen in ihren Berichten näher auf die detaillierte Orchesterarbeit ein. Karolina Wörle berichtet von der eindrucksvollen Konzertreise des Vororchesters nach Frankreich, Heike Mayr-Hof hebt die gemeinsamen Aktionen mit den Musikern der Bläserphilharmonie, wie den Marschworkshop und das Sommerkonzert hervor.

Drei Musiker aus dem Orchester kamen in den Genuss eines Stipendiums für das Blue Lake Fine Arts Camp in Michigan. Die Jazztaste Bigband bestritt mit ihrem Bandleader Tobias Wiedenmann neben den traditionellen Konzerten das erfolgreiche „Sommer im Park“, bei dem viele Wertinger Vereine auf dem Anwesen von Hubertus von Zastrow beteiligt waren. Der Höhepunkt im Jahresreigen der Wertinger Blasmusik unter der Leitung von Heike Mayr-Hof war die Reise mit dem Partnerschaftskomitee nach Fère-en-Tardenois. Seit Januar 2020 hat Michael Rast die Leitung des Ensembles übernommen.

In der Bläserphilharmonie stand im Jahr 2019 ein großer Einschnitt an. Tobias Schmid hat nach zehnjähriger Tätigkeit sein Amt als Dirigent an seinen Nachfolger Germán Moreno Lopez abgegeben. Dieser gestaltete bereits im November 2019 sein erstes Candlelight-Konzert und hat sich schnell eingearbeitet und etabliert.

Die musikalische Leiterin Heike Mayr-Hof macht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Musikschule und ihren Lehrkräften deutlich. Ihr ist auch die Ehrung und Würdigung der Arbeit von Tobias Schmid ein großes Anliegen. Im Namen der Musiker und des Vereins bedankt sie sich für seine Arbeit. „Deine Tätigkeit bei der Stadtkapelle hat Spuren hinterlassen!“, so Heike Mayr-Hof in ihrer Laudatio.

Präsident Christian Hof nimmt anschließend noch zahlreiche Ehrungen vor. Für 40-jähriges aktives Musizieren ehrt er Hans Eß, für ihr 35-jähriges Engagement Heike Mayr-Hof.

Carola Egger gehört dem Verein seit 30 Jahren an, und Patricia Rauch musiziert seit 25 Jahren aktiv in der Stadtkapelle. Seit 20 Jahren aktives Mitglied ist Sandra Bihlmeir, und Maren Baier und Julia Mathes konnten für zehnjährige Mitgliedschaft eine Urkunde entgegennehmen. (pm)

