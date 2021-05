Statt Bittgang Maiandacht in der Kirche

An Maria, Josef und Adolph Kolping erinnert

Wegen Corona fiel der traditionelle Bittgang im Mai zur Wertinger Marienkapelle aus. Als Ersatz dafür hat die Kolpingsfamilie Wertingen jetzt eine Maiandacht in der Martinskirche feierlich ausgestaltet.

Eingangs begrüßte Stadtpfarrer und Präses Rupert Ostermayer die Gottesdienstbesucher. Die Vorsitzende des Kolpingvereins, Angelika Munz, sagte in ihren Einführungsworten: „Wir feiern heute die Kolping Maiandacht und schauen dabei nicht nur auf die Gottesmutter Maria, sondern auch auf den Bräutigam, den heiligen Josef.“ Für Adolph Kolping hätten beide eine große Bedeutung gehabt. Gerne sei Adolph Kolping in der Wallfahrtskirche St. Maria in der Kupfergasse in Köln gewesen, wo er vor dem Gnadenbild der „schwarzen Mutter Gottes“ oftmals gebetet habe. Den heiligen Josef habe Adolph Kolping zum Schutzpatron für den „Katholischen Gesellenverein“ gewählt und ihn sehr in Ehren gehalten. (fk)