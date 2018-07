vor 26 Min.

Stefanie Saule verlässt die Musikschule

Renate Materna schließt die Lücke

Zum Schuljahresende verabschiedete Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp anlässlich des Abschlussvorspiels der Akkordeon- und Steirische Harmonikaklasse unter dem Motto „Musik an einem Sommerabend“ Musiklehrerin Stefanie Saule. Seit 2011 hatte die erfolgreiche Künstlerin eine stattliche Akkordeon- und Steirische Harmonikaklasse aufgebaut. „Stefanie Saule war mit ihrer Klasse bei vielen fächerübergreifenden Konzerten und Veranstaltungen präsent. Wir bedauern sehr, dass wir sie nicht bei uns halten können“ sagte Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp. Durch Andrea Aumiller vertreten, brachten die Musikschüler mit einem Fotoalbum in Erinnerungen an die gute Zusammenarbeit ihre Wertschätzung zum Ausdruck..

Während Stefanie Saule geht, kommt mit Renate Materna im neuen Schuljahr bereits die Nachfolgerin für die Fachbereiche Akkordeon, Steirische Harmonika (für Anfänger), Keyboard und Gitarre an die Musikschule Wertingen. Renate Materna freut sich, für alte Bekannte und neue Musikschüler ihre langjährige Erfahrung in Sachen Musikpädagogik einbringen zu können. Stefanie Saule gab die Zusage, weiterhin in der Gruppe „Vierklang“ zu spielen. (pm)

Themen Folgen