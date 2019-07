vor 42 Min.

Steinmetze stellen in Wertingen aus

Beim Schloss gibt es ab Sonntag etwas nicht Alltägliches zu sehen

Seit einem Jahr ist der Wertinger Steinmetz Ulrich Kempter-Kaim Mitglied im „Gestaltungskreis Bayern“ . Der 1974 gegründete Arbeitskreis setzt sich aus Individualisten im gestalterischen Handwerk zusammen.

Der Gestaltungskreis hat sich zum Ziel gesetzt, einen „Kontrapunkt zur Massenware zu setzen“, wie es von ihnen selbst formuliert wird. Es habe sich eine „eingeschworene Gemeinschaft“ entwickelt, die ihr Tätigkeitsfeld immer mehr erweitert habe, bis hin zur Bildhauerei für Haus und Garten. Seit einigen Jahren haben noch zwei Metallgestalter die Gruppe bereichert.

Nun ist Kempter-Kaim froh, gemeinsam mit seinen Kollegen in Wertingen ausstellen zu können. Ihre Ausstellungen durchzogen ganz Bayern, jetzt machen sie Halt in der Zusamstadt.

Die Ausstellung beginnt in Wertingen am Sonntag, 28. Juli, tags zuvor wird aufgebaut. Die Stücke werden auf dem Schlossgelände oder dem Amtsgericht zu sehen sein – je nachdem, wo sich neben dem Kino-Open-Air noch Platz findet.

Der Wertinger Steinmetz freut sich, die Vielseitigkeit seines Berufs interessierten Besuchern zeigen zu können. Die Werke seiner Kollegen kennt er selbst noch nicht. Aktuell befinden sich 16 Personen in der losen Vereinigung. In der Ausstellung zeigen die Handwerker und Künstler freie Arbeiten für den öffentlichen und privaten Raum. Überwiegend aus Stein, aber auch in Kombination mit anderen Materialien wie Keramik, Plexiglas und Stahl.

Die Ausstellung in Wertingen wird drei Wochen zu sehen sein. Im Laufe des Sonntags erfolgt eine kleine offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Lehmeier. (pm, wz)

Themen Folgen