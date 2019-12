vor 26 Min.

Stillstand im Kindergarten Buttenwiesen

Der katholische Kindergarten Sankt Josef in Buttenwiesen stammt aus dem 1970er Jahren. Die veraltete räumliche Situation entspricht nicht den Erfordernissen der heutigen Pädagogik. Dies wurde dem Gemeinderat in einem Brief mitgeteilt.

Ein Brief an die Gemeinderäte beschreibt die derzeit unzureichende räumliche Situation, in der es keinen Platz für moderne Pädagogik gibt. Dabei liegen erste Konzepte für einen Um- oder Neubau schon vor

Von Hertha Stauch

Ein Brief machte zum Schluss der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend die Runde. Er kommt vom katholischen Kindergarten Sankt Josef Buttenwiesen und erweist sich als Hilferuf. Die 1972 erbaute Einrichtung, in der derzeit 85 Mädchen und Buben in drei Kindergarten- und einer Krippengruppe untergebracht sind, entspricht nicht mehr den Erfordernissen. „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen,“ sagt Kindergartenleiterin Marion Huber, die den Brief an die Gemeinderäte und Bürgermeister verfasst hat. Das alte Raumkonzept ist beengt und passt nicht mehr für die neuen Erfordernisse der Pädagogik. „Unser Betreuungsbedarf hat sich verändert“, schildert die Leiterin die Umstände.

Die Kinder essen im Haus zu Mittag – es gibt keinen Speiseraum und auch keinen Schlafraum. Es mangelt auch an einem Therapieraum, an Ausweichräumen und an einer Möglichkeit, die Frühförderung unterzubringen. Die sanitären Anlagen sind unzureichend – im ganzen Haus gibt es nur eine Toilette für Erwachsene. Das Mobiliar stammt, wie das Haus selbst, aus dem Jahr 1972, das Gebäude müsste energetisch saniert werden, auch Schall- oder Lärmschutz gibt es keinen. „Es ist wichtig für uns, dass wir wissen, wie es weiter geht“, nennt die Kindergartenleiterin die Gründe für ihren Brief. Denn in der jetzigen Situation könne die geforderte Pädagogik, in die Inklusion einbezogen ist, nur noch schwer durchgeführt werden: „Wir stoßen an unsere Grenzen“.

Als Vertreter des kirchlichen Trägers des Hauses, der katholischen Gemeinde, beschreibt auch Pfarrer Klaus Ammich die Situation im Kindergarten als unzureichend. „Die Ansprüche haben sich verändert.“ Neben den genannten Räumen fehle es an Sozialräumen für die Mitarbeiterinnen.

Ammich bedauert, dass die Vorbereitungen für einen Um- oder Neubau des Hauses ins Stocken geraten seien. Denn seit 2016 hatte sich der Gemeinderat schon mehrfach mit dem Thema befasst. Eine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben und erste Pläne für eine Erweiterung des Kindergartens lagen vor. In einer Klausur hatte sich der Gemeinderat mit einem Gesamtkonzept für den Kindergarten befasst, in das auch Kirche und Kindergartenpersonal einbezogen waren. Die Machbarkeitsstudie sollte klären, ob es sich lohnt, das Gebäude noch zu sanieren, oder ob ein Neubau nicht sinnvoller wäre. Im Falle eines Neubaus wollte die Gemeinde die Bauträgerschaft übernehmen.

Die katholische Kirche ist laut Ammich derzeit Träger der Einrichtung und Eigentümer des Hauses. Laut Gesetz sei die Gemeinde für die Kindergartenplätze zuständig, erklärt Ammich, und werde auch entsprechend bezuschusst. Die Kommune sei Kostenträger für die Einrichtung. Die katholische Kirche beteiligt sich an den laufenden Kosten und trägt 20 Prozent des Defizits, das jährlich im Kindergartenbetrieb entsteht.

Deshalb muss sich nach Meinung Ammichs nun die Gemeinde mit dem Thema beschäftigen. Ammich versteht nicht, warum das Vorhaben nicht mehr weiter verfolgt wird: „Der Ball liegt seit geraumer Zeit bei der Gemeinde.“ Die Kirche sei der Gemeinde insoweit entgegen gekommen, dass sie für eine Vorfinanzierung des Projektes einstehen würde. Doch seit einiger Zeit sei nichts mehr passiert.

Im Gemeinderat wurde das Thema am Montagabend nur kurz angesprochen, als Helmut Kehl den Brief der Kindergartenleitung vorlegte. Kehl und andere Gemeinderäte appellierten an Bürgermeister Hans Kaltner, der Sache wieder Dringlichkeit zu geben. Kaltner berichtete, dass er im brieflichen Austausch mit Pfarrer Ammich sei. Allerdings könne es nicht sein, dass die Gemeinde für alle Kosten aufkommen müsse, da es sich ja um einen kirchlichen Kindergarten handle. Kaltner will den Kindergarten-Neu- oder Umbau nun zunächst im Haushalt 2020 mit einer bestimmten Summe verankern.

