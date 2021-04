Straßenausbau bei Pfaffenhofen: notwendig oder „Schildbürgerstreich“?

Die Ortsverbindungsstraße von Pfaffenhofen nach Donaumünster ist in einigen Bereichen dringend sanierungsbedürftig, wie hier kurz nach der Einmündung von der DLG 23. Diesen Bereich will Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner jetzt vorab in Angriff nehmen, um die Flurbereinigung im Bereich Pfaffenhofen abschließen zu können. Damit sind die Vertreter von Bürgerinitiative und Bund Naturschutz aber keineswegs einverstanden.

Foto: Birgit Hassan