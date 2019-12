vor 51 Min.

Süßer die Gitarren nie klingen

Musikschule stimmt in der Bethlehemkirche auf die festliche Zeit ein. Mit dabei sind ein neues, junges Gitarrenorchester und viele andere Ensembles

Musik aus der Renaissance erklang zur feierlichen Eröffnung des Adventskonzerts der Musikschule Wertingen in der Bethlehemkirche. Der Zweite Vorsitzende der Musikschule Wertingen, David Knab, freute sich, neben den 60 Künstlern sehr viele Zuhörer begrüßen zu können. Das Blechbläserquartett „K4“ unter der Leitung von Michael Rast eröffnete mit Renaissancemusik. Nicht nur die Bläser und Streicher, sondern auch, und dies erstmals seit langer Zeit wieder, die Gitarristen formierten sich zu einem kleinen Orchester und spielten frei nach dem Motto „Süßer die Saiten nie klingen“ klassische und rockige Weihnachtslieder unter der Leitung von Florian Hirle und Hartmut Hüttner.

Petra Schüßler scharte aus den fünf Klarinettenklassen Musikerinnen um sich und stimmte nicht nur den berühmten „Kanon“ von Pachelbel, sondern mit vollem Holzbläserklang die Weihnachtslieder „Lasst uns froh und munter sein“ und „Tochter Zion“ an. Auch die Saxofonisten aus der Klasse von Manfred-Andreas Lipp trugen im Trio und Quintett als homogene Ensembles neben einer Interpretation des „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel vor allem die großen amerikanischen Weihnachtsklassiker wie „Winter Wonderland“ zum abwechslungsreichen Programm bei, unterstützt durch Dominik Kögl am Schlagzeug. Die Lehrkräfte der Musikschule schöpften aus dem Vollen, und so mischten sich beim Streicherensemble „Saiten Cross Over“ unter der Leitung von Krystyna Hüttner auch Klavier, E-Bass und Querflöte unter die Geigen und Celli. So gelang eine mitreißende Interpretation des „Second Waltz“ von Schostakowitsch. Genauso, wie sich die beiden Geschwister Johannes und Jakob Beier mit Posaune und Saxofon im Duett präsentierten, musizierte das Geschwisterpaar Laurenz und Sophie Sporer an Gitarre und Cello zusammen mit der Geigerin Theresa Dirr in einträchtiger Harmonie.

Was wäre ein Konzert ohne die Klänge von Harfe oder Hackbrett? Bereits bei den ersten Tönen der jungen Harfenistin Sarina Bauer stellte sich eine besinnliche Atmosphäre ein, erst recht, als dann noch Rosalie Graf am Hackbrett dazu die Melodie von „Greensleeves“ anstimmte. Die erwachsenen Schülerinnen aus der Klasse von Andrea Kratzer musizierten gemeinsam im Hackbrettensemble. Auf Anregung von Pfarrerin Ingrid Rehner und Günther Böhm von der evangelischen Kirchengemeinde spielten alle Klavierschüler von Peter Reschka und Kirill Kvetniy auf der Kirchenorgel und sorgten auch bei den Schülern für Erstaunen über die neue Klangfarbe im Konzert. (pm)

