vor 46 Min.

Sven Matheis zog den Siegesfisch an Land

Königsfischen beim Fischereiverein Binswangen. Pech für die Jungfischer

Traditionell wie jedes Jahr wurde in Binswangen das Königsfischen ausgetragen. Dieses fand zum ersten Mal an einem Samstagabend mit kleinem Grillfest statt. Rund 60 Aktive und Jungfischer sowie einige Gäste fanden sich dafür am Gemeindeweiher ein.

Beim Wiegen um 21 Uhr stand fest, dass Sven Matheis den Siegesfisch an Land gezogen hatte und somit die Königswürde erlangt. Leider hatten die Jungfischer wenig Glück. Keiner der jungen Angler hatte am Ende einen Fisch am Haken. Die beiden Jugendleiter entschieden, dass das Fischen deshalb zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt wird.

Die Rangliste sieht wie folgt aus: 1. Sven Matheis (Hecht), 2. Günter Storr (Brachse), 3. Christoph Frauenhofer (Brachse), 4. Gottfried Brandelik und Josef Klaiber (jeweils Karpfen), 5. Gebhard Vögele und 6. Günter Schmidt (Karpfen). (pm)

