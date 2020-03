vor 51 Min.

Tarifreform des AVV ist „Erfolg“

Erste Bilanz der umgesetzten Änderungen

Zwei Jahre nach der grundlegenden Reform des Tarifsystems des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds zieht der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) eine erste Bilanz der umgesetzten Änderungen. Für den Landkreis Dillingen, der im Gebiet des Altlandkreises Wertingen zum Verkehrsverbund gehört, waren die beiden Kreisräte Alfred Schneid und Thomas U. Demel an der Ausarbeitung der Änderungen über einen Zeitraum von gut vier Jahren beteiligt.

Als „großen Erfolg für den Landkreis“ bezeichnet Alfred Schneid die Änderungen bei den Tarifgrenzen, die den Landkreis betreffen. Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, sei es in allen Fällen gelungen, dass eine Gemeinde nur noch zu einer einzigen Tarifzone gehöre, für zahlreiche Tarifpunkte sei es gelungen, die Verschiebung in eine günstigere Tarifzone umzusetzen. Thomas U. Demel verweist darauf, dass bereits in den ersten zwei Jahren eine deutliche Steigerung der verkauften Abonnements festzustellen sei. Neben einer Vereinfachung der Tarifstruktur war es ein Ziel der Reform, die Nutzer weg von Einzelfahrkarten hin zu Fahrkartenabonnements zu bringen. Daneben sollten die Nutzerzahlen deutlich gesteigert werden. Auch das zeichne sich ab. (pm)

