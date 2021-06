Blaue Stunde auf der Zusaminsel

Die Musikschule Wertingen feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Deshalb gibt es auch dieses Konzert

Nachdem endlich wieder gemeinsam musiziert werden darf, haben die Verantwortlichen der Musikschule Wertingen nun einen neuen Termin für das lange geplante Konzert gefunden. Im Rahmen des 40. Jubiläums veranstaltet die Musikschule Wertingen am Mittwoch, 14. Juli, um 19.30 Uhr auf der Zusaminsel (Limani) eine „Blaue Stunde“ mit Musik und Humor unter dem Motto: „I ben am Bach aufgwaxa“.

Im Keller, der „Schatztruhe“ seines Hauses, empfängt Alfred Sigg seine Freunde zu einem oder mehreren Gläschen Apfelmost, der bisweilen die Geister anregt und gute Ideen zutage fördert. So haben sich Manfred-Andreas Lipp und der Gastgeber Alfred Sigg dabei inspiriert und sich entschlossen, ihre besonderen Tugenden zu bündeln und eine schöne, unterhaltsame Veranstaltung anzubieten.

In „Die Blaue Stunde“ gibt es zur humorvollen, authentischen Moderation des Wertinger Urgesteins und Ehrenbürgers Alfred Sigg die Musikbeiträge des „Mozart-Trio“ und des Ensembles „Vierklang“ aus der Musikschule Wertingen. Manfred-Andreas Lipp (Klarinette/Gesang/Leitung), Sabrina Steinle (Klarinette), Sandra Bihlmeir (Bass-Klarinette), Stefanie Saule (Akkordeon/Steirische Harmonika) und Rudolf Heinle (Bass) musizieren seit Jahren zusammen und spielen unter anderem Beethovens „Mödlinger Tänze“ und Volksmusik aus Handschriften des Wertingers Ernst Kreuzer (Elektromeister) im Arrangement „Alle Neune“ von Dieter Mörtl (Zusamaltheim).

In kleinen Einlagen bringen Manfred-Andreas Lipp und Steffi Saule Ausschnitte des „Bachtal-Liedes“ zum Vortrag, das der Schullehrer, Musiker und Komponist Benedikt Leble während der Schulzeit des späteren Herzfelder-Bauern Andreas Lipp (1909–1980) in Oberbechingen gedichtet und, mit einer eigenen Melodie versehen, mit seinen Schülern gesungen hatte. Während seiner Kindheit begleitete dieses Lied auch Manfred-Andreas Lipp in seiner Volksschule unter Lehrerin Johanna Wiedemann (Unterbechingen) und im Kinderchor von Oberlehrer und Kirchenmusiker Otto Müller in dem kleinen Bachtal-Dorf Oberbechingen.

werden ausschließlich im Restaurant Limani (08272/ 64 10 01) angenommen.