Termine für künftige Erstklässler

Wichtige Frist muss beachtet werden, und es gibt eine Neuerung

Die Einschreibung für die Grundschulen in Pfaffenhofen, Zusamaltheim sowie Wertingen mit den Außenstellen Gottmannshofen und Binswangen beginnt Mitte März. An folgenden Tagen sind die Einschreibungen möglich:

Dienstag, 16. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr. Für die Außenstellen Binswangen und Gottmannshofen ebenfalls in der Grundschule Wertingen, aber am Mittwoch, 17. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Die Schuleinschreibung findet im Schulgebäude der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen am Mittwoch, 17. März, statt.

Die Eltern der Erstklässler, die künftig die Grundschule in Zusamaltheim besuchen, haben schriftlich oder telefonisch einen individuellen Termin für die Schuleinschreibung erhalten.

Der allgemeine Stichtag ist der 30. September. Alle Kinder, die bis zu diesem Tag sechs Jahre alt werden, gelten in Bayern als allgemein schulpflichtig. Als auf Antrag schulpflichtig gelten Kinder, die nach dem 30. September bis zum 31. Dezember sechs Jahre alt werden. In diesem Fall genügt der Antrag der Eltern. Zu einer Prüfung der Schulfähigkeit kommt es hier nur im Zweifelsfall. Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist dagegen in jedem Fall ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich, das über die sogenannte „vorzeitige Aufnahme“ entscheidet. In derartigen Fällen liegt die endgültige Entscheidung bei der Schulleitung.

Neu seit Schuljahr 2019/2020 ist, dass Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, schulpflichtig werden können. Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an den Schulen ebenso wie alle anderen Kinder und es ergeben sich insoweit keine Änderungen. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse berät die Schule die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus. Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind bereits zum Schuljahr 2021/2022 oder erst zum darauffolgenden Schuljahr (2022/2023) eingeschult wird. Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen sie dies der Schule bis spätestens 12. April schriftlich mitteilen. Geben die Eltern bis 12. April 2021 keine Erklärung ab, wird ihr Kind dann zum kommenden Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig.

