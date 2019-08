00:33 Uhr

Tickets für das Gitarrenfestival sind da

Vom 4. bis 6. Oktober heißt es wieder „O-zupft is“

Gitarrenfreunde und Anhänger von schöner Gitarrenmusik können sich Eintrittskarten für das 8. Internationale Gitarrenfestival sichern. Im Wertinger Rathaus hält Barbara Feistle Tickets bereit. Dort kann auch bar bezahlt werden, genauso wie im Wertinger Weltladen. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, im Internet auf der Homepage der Stadt Tickets zu ordern, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Samstag, 5. Oktober, steht die „Guitar Night“ mit drei renommierten Musikern auf dem Programm. Hier wird der Bogen von der klassischen Gitarrenmusik bis hin zu Rock, Pop und Fingerstyle gespannt. Michael Langer, der seine Karriere als Rockgitarrist begann, studierte später klassische Gitarre. Heute ist er Professor für klassische Gitarre an der Universität in Linz und leitet eine Gitarrenklasse am Konservatorium. Seine musikalische Neugier machte vor neuen Entwicklungen der klassischen Gitarre sowohl spieltechnischer wie ästhetischer Natur nicht Halt. Mit fast 30 Ausgaben gitarristischer Werke gehört er zu den erfolgreichsten Gitarrenautoren im deutschsprachigen Raum. Mit Michael Langer stehen am 5. Oktober der Fingerstyler Petteri Sariola aus Finnland sowie Johannes Kreusch mit auf der Bühne. (bäs)

Alle Informationen gibt es unter

www.gitarrenfestivalwertingen.de

