„Tower löst kein einziges Problem“

CSU/CSW-Stadtratsfraktion sieht viele ungeklärte Fragen

Bald ist die Meinung der Wertinger zum geplanten Ärztehaus-Turm gefragt. Am Sonntag, 25. April, findet der Bürgerentscheid statt. Befürworter und Gegner des Projekts trommeln verstärkt für ihre Ansichten. Nun meldet sich die Wertinger CSU/CSW-Stadtratsfraktion zu Wort. In einer Pressemitteilung erklärt sie, dass die Mitglieder der CSU/CSW-Stadtratsfraktion in ihrer positiven Haltung zum Bürgerbegehren mit der kürzlich veröffentlichten Stellungnahme des SPD-Ortsvereins Wertingen völlig übereinstimmen würden. Die Sozialdemokraten hatten sich gegen den Ärztehaus-Turm ausgesprochen, da sie mehr Nachteile als Vorteile sehen und unterstützen das Bürgerbegehren. Damit stellt sich der SPD-Ortsverein – ebenso wie die CSU/CSW-Stadtratsfraktion – gegen das Bündnis von Grünen und Freien Wählern mit dem REP-Kreisrat.

Dabei betonen die CSU/CSW-Stadträte: „Wenn immer mehr private Investoren sich lukrative Vorteile davon versprechen, dass sie unmittelbar auf einem Krankenhausgelände interessante Flächen erwerben können, ist dies aus deren Sicht durchaus verständlich.“ Aufgabe der Kommunalpolitik sei es aber, sich für die Zukunft des Wertinger Krankenhauses einzusetzen.

Nach Ansicht der CSU/CSW-Fraktion löse der Tower kein einziges Problem, schaffe aber eine Reihe neuer Probleme. Beispielhaft werden dabei von den CSU/CSW-Stadträten einige Fragen erwähnt, wie etwa wo künftig die bisherigen 27 Zimmer für Krankenpflegeschüler vorgehalten werden sollen und zu welchem Mietpreis. Außerdem fragen sie sich, wo künftig die ebenfalls im Personalwohnhaus untergebrachten beiden Stockwerke für die Krankenhaus-Verwaltung angesiedelt werden sollen. „Soll all dies etwa für teures Geld im Tower zurückgekauft werden? Wer bezahlt den Neubau der künftig wegfallenden Parkplätze für das Krankenhaus?“, so die Christsozialen.

Es gibt von der Fraktion noch weitere Fragen. Sie lauten: „Wie soll eine Verkehrsentlastung im Marienfeld realisiert werden, wenn erheblicher zusätzlicher Verkehr erzeugt wird, wenn für die sogenannte Nordosttangente bisher nur ein Planungsauftrag vergeben wurde und in diesem Auftrag das entscheidende Teilstück vom Eisenbach hinauf zum Krankenhaus gar nicht enthalten ist? Welcher Sinn liegt darin, die ohnehin schwierige Situation des Einzelhandels in Wertingen dadurch weiter zu belasten, dass ein zusätzlicher Anlaufpunkt für Gewerbe aller Art im Marienfeld geschaffen wird? Welcher Privatmann würde die wichtigsten Flächen seines Grundstücks (zu welchem Preis?) an jemanden verkaufen, der sie an viele einzelne Eigentümer weiterverkauft und keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf die künftige Nutzung bestehen? Warum wird die Möglichkeit, ein leistungsfähiges Gesundheitszentrum in der Dillinger Straße oder auf dem Laugnaplatz zu errichten und diesen damit endlich städtebaulich aufzuwerten, nicht einmal im Ansatz geprüft? Warum wird nicht überhaupt zuerst über die zukunftsweisende Entwicklung des Krankenhauses unter Einbindung von externem Sachverstand entschieden, bevor dann in einem zweiten Schritt beurteilt werden kann, wie diese Planung durch private Initiativen ergänzt werden kann? Ist die Tatsache, dass jedes zusätzliche Geschoss den Profit des Investors erheblich erhöht, ein ausreichender Grund, an dieser exponierten Stelle ein elfstöckiges Gebäude zu errichten?“

Die CSU/CSW-Stadträte wiederholen ihren Appell, die Zukunft des Krankenhauses nicht durch eine überstürzte, mit der Brechstange durchgesetzte Planung zu gefährden. Ein zum Beispiel am Laugnaplatz angesiedeltes Ärztehaus könne dem Krankenhaus wesentliche positive Impulse geben, ohne seine Entwicklung zu gefährden. Dieses Ziel sei aktuell nur durch Unterstützung des Bürgerbegehrens und mit hoher Wahlbeteiligung zu erreichen, erklärt die CSU/CSW-Stadtratsfraktion. (pm/elhö)