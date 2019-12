vor 49 Min.

„Tragt in die Welt nun ein Licht“

Adventliche Musik in der Kreisklinik Wertingen bei „Kunst tut gut“

Vor allem adventliche Weisen wie „Tragt in die Welt nun ein Licht“ erklangen im Rahmen der Konzertreihe „Kunst tut gut“, zu der viele Zuhörer in den Konzertraum der Kreisklinik in Wertingen gekommen waren. Mehr als 20 junge Musiker der Musikschule Wertingen konnte der städtische Kulturreferent Dr. Frieder Brändle begrüßen. Der musikalische Nachwuchs im Alter von sechs bis elf Jahren, ausgebildet von Michael Rast und Sabrina Steinle, trat solistisch, im Duett, im Trio und als Quartett auf.

Den Anfang machte das Duo der beiden Brüder Johannes und Jakob Beier. Mit Posaune und Saxofon trafen sie das Motto des Konzerts „Holz trifft Blech“ auf den Kopf. Passend zur beginnenden Adventszeit spielten die Blockflötistinnen Lotta Glaß und Mathilda Egger „Wir sagen Euch an“ oder „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Auch die Posaunisten Marco Knittl und Benedikt Geh erfreuten das Publikum mit den Weihnachtsliedern „O du fröhliche“ und „Es ist ein Ros entsprungen“. Dem standen die Posaunistin Magdalena Musialek und Leni Popp am Eufonium in nichts nach und trugen mit „ O Tannenbaum“ und „Es wird scho glei dumpa“ zur besinnlichen Atmosphäre bei. Die Posaunistin Sarah Bohmann dagegen hatte sich für einen amerikanischen Marsch und ein norddeutsches Shanty entschieden. Für den Kammermusikwettbewerb haben sich an der Musikschule bereits zahlreiche Ensembles formiert, von denen sich die Jüngsten bei diesem Konzert mit ihrem Wettbewerbsprogramm aufs Podium wagten. Die Saxofonistinnen Nina Reiter und Janina Beringer oder die Klarinettistinnen Isabell und Sophia Tschan, Emma Reuter, Paula Mayer, Marie Weber und Miriam Schmidt traten als selbstbewusste Künstlerinnen auf.

Das nächste Konzert dieser Reihe wird am Sonntag, 2. Februar, um 14.30 Uhr mit Beiträgen aus den Schlagzeug- und Gitarrenklassen der Musikschule Wertingen stattfinden. (pm)

Themen folgen