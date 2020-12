31.12.2020

Trauer um Anton Aumiller

Er gründete den Tennisclub 1973

Nach langer schwerer Krankheit verstarb im Alter von 82 Jahren Anton Aumiller und löste große Trauer in beiden Orten aus. Der Verstorbene wollte stets etwas bewegen. So wurde er 1972 in den Gemeinderat bis zur Auflösung der Gemeinde Frauenstetten 1978 gewählt. In dieser Zeit hatte er mit einigen Tennisfreunden, die bereits in Wertingen spielten, den Tennisclub 1973 gegründet und führte erfolgreich den Club 30 Jahre lang als Vorsitzender und unermüdlicher Motor. So wurden die Tennisanlage und das Vereinsheim mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern gebaut. Für seine Einsatzbereitschaft war Aumiller mit der „Silberdistel“ der Augsburger Allgemeinen/Wertinger Zeitung ausgezeichnet worden. Weitere Ehrungen gab es unter anderem von der Gemeinde, vom Landkreis und vom Bayerischen Sportverband. Bei der Feuerwehr diente er 25 Jahre und half beim Neubau des Feuerwehrhauses mit, ebenso als Baufachmann beim Bau des Schützenheimes. Zudem war er lange Zeit Kreisvorsitzender der Gewerkschaft IG Bau-Agrar-Umwelt. Anton Aumiller und seine Frau Anna – sie haben zwei erwachsene Söhne und einige Enkel – konnten 2012 Goldene Hochzeit feiern. (ep)

