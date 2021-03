vor 30 Min.

Trauer um Bliensbacher Kirchenpfleger und Mesner mit Herzblut

Johann Ortner aus Rieblingen starb mit 85 Jahren

Von Konrad Friedrich

Im Alter von 85 Jahren starb in Rieblingen der allseits bekannte und beliebte Mitbürger Johann Ortner. Der Verstorbene hatte sich in vielfältiger Weise in der Gemeinde und der Pfarrei engagiert.

Johann Ortner übte das Amt des Kirchenpflegers in der Pfarrei St. Andreas in Prettelshofen mehr als 30 Jahre lang aus. Mit großem Engagement war er von 1989 bis ins Frühjahr 2020 für die Pfarrgemeinde ein bedeutsamer ehrenamtlicher Mitarbeiter. Während seiner langen Amtszeit waren viele Aufgaben zu bewältigen. In den Jahren 1990 bis 1993 wurde unter anderem der alte Pfarrhof gründlich saniert und kann seither vermietet werden. Der Pfarrgemeinde stehen dabei zwei Räume zur Verfügung, die von der Singgruppe, dem Kirchenchor, dem Pfarrgemeinderat und für die Kinderkirche gerne genutzt werden.

Traditionen waren dem Bliensbacher wichtig

Johann Ortner, der in Markt im Landkreis Augsburg aufgewachsen ist, waren das Brauchtum und die Traditionen wichtig. Deshalb trug er dazu bei, dass nach über 30-jähriger Unterbrechung 1996 unter dem damaligen Ortspfarrer Thomas Maria Rimmel die traditionelle Tiersegnung wieder eingeführt wurde.

1997 wurden die West- und Nordseite des Kirchturms renoviert. 2005 musste eine Glocke zur Reparatur. 2009 erfolgte die Außenrenovierung der Pfarrkirche. In Ortners Amtszeit fiel zudem die Sanierung der Orgel, des Dachstuhls und der Friedhofsmauer. Auch der kirchliche Waldbesitz wurde von ihm und den Kirchenverwaltungsmitgliedern mit Sorgfalt gehegt und gepflegt.

Parallel zu seiner Aufgabe als Kirchenpfleger übte er das Amt des Mesners von 2000 bis 2017 mit großer Zuverlässigkeit aus. Als Sänger war er im Kirchenchor von 1962 bis zu dessen Auflösung im Jahr 2017 aktiv. Mitglied der Kirchenverwaltung war Ortner durchgehend seit 1979.

Der Bliensbacher steckte viel Herzblut in seine Aufgaben

In verschiedenen Vereinen war Johann Ortner Mitglied. Bei den vielen Aufgaben, in die er viel Herzblut steckte, wurde er von seiner ganzen Familie tatkräftig unterstützt. Für sein außergewöhnliches, vielfältiges und langjähriges Engagement in der Kirche wurde er mit dem Goldenen Ulrichskreuz des Bistums Augsburg, einer Urkunde und einem Geschenk der Pfarrei geehrt.

Im einst eigenständigen Rieblinger Gemeinderat saß er von 1966 bis zur Gemeindereform 1972 als Gemeinderat. Die Stadt Wertingen ehrte 2010 den vielseitigen Verstorbenen, der sich stets ums Gemeinwohl kümmerte, mit der Bürgernadel der Stadt. Die Beisetzung Ortners findet coronabedingt im kleinen Kreis statt.

