vor 18 Min.

Trauer um Joachim Kraus

Auch Bischof Bertram Meier bewundert ein Werk des Bildhauers

Der Wertinger Joachim Kraus, der Bildhauerei studierte und als freischaffender Künstler in Ried-Markt Rettenbach im Allgäu arbeitete, verstarb mit 56 Jahren Ende Februar. Er hat in unserer Gegend viele Kunstwerke geschaffen, schreibt der Wertinger Museumsreferent Cornelius Brandelik in einem Nachruf. Sein erstes in Wertingen für die Öffentlichkeit gefertigtes Werk entstand im Mai 1997. Beim Bildhauersymposium zum Thema Bänke und Sitzplätze fertigte er eine Chaiselongue aus einem vier Meter langen Pappelholzstamm. Es war die bequemste Sitzgelegenheit des ganzen Sitzobjekt-Rundweges.

Als nächstes schuf er in unserem Raum die Plastik „Die Abwägung“ für das Amtsgericht in Dillingen im Jahr 2002/2003. Sie begrüßt überlebensgroß im Eingangsbereich des Amtsgerichtes die Bediensteten wie die Besucher. Aus Alabastergips additiv hergestellt ist sie in der Art der Justitia gestaltet. Während diese üblicherweise Schwert und Balken-Waage in den Händen hält, hält Kraus’ Figur in jeder ausgestreckten Hand eine Kugel als Gewicht zum Austarieren. Man kann in der Plastik einen Mann oder eine Frau sehen, das Geschlecht ist nicht festgelegt. Die Rechtsprechung ist davon unabhängig.

Der Platzhirsch stammt vom Wertinger Bildhauer

2005 schuf Kraus für den Skulpturenweg Donauried die Nr. 1: den Platzhirsch aus Eiche und Stahl. Der Platzhirsch ist beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen im Ried.

Besonders bewundernswert war das Einfühlungsvermögen des Künstlers Joachim Kraus in barocke Kirchen-Innenräume. Einige Beispiele für das Einfühlungsvermögen von Joachim Kraus in barocke Kirchen-Innenräume entstanden 2003 in Wertingen in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Joachim Kraus verstand es, Neues zu schaffen, ohne Altes nachzuahmen und ohne das Neue in den Vordergrund zu stellen. Auf das Standkreuz beim Ambo, aus dem das Mikrofon gleichsam herauswächst, machte erst jüngst Bischof Bertram Meier bei seinem Besuch in Wertingen im November 2020 aufmerksam. „Das Wort Gottes im Zeichen des Kreuzes verkünden“, interpretierte der Bischof die Gestaltung. (pm)

